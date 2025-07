TXT携正规4辑华丽回归！首次收录成员SOLO曲展现多样魅力

人气男团TOMORROW X TOGETHER(TXT)於今日(21日)下午6点(韩国本地时间)正式发行第四张正规专辑《The Star Chapter: TOGETHER》,为「星之章」系列划下最终篇章。 本次专辑以「呼唤彼此的名字,拯救世界与自我」为主题,带来情感与故事兼具的听觉飨宴。

这是TXT今年的第三次新作回归。 此前,他们曾在上半年世界巡演期间,惊喜公开数码单曲《Love Language》与OST《那天到来时》,引发粉丝热烈反响。新专辑共收录8首歌曲,主打歌为《Beautiful Strangers》,讲述透过对方获得成长、并因独特而更加美丽的我们之间的故事,旋律中蕴含了如魔法般的领悟与力量。

专辑曲目包含《Upside Down Kiss》、《Ghost Girl》、《Sunday Driver》、《Bird of Night》、《Dance With You》、《Take My Half》、《星之歌》,涵盖多样音乐风格,挑战音乐上的多元可能。 新专辑也是TXT首次在团体专辑中加入成员SOLO曲,展现个别魅力并围绕「一起」的主题传递个人情感。 然竣演绎了《Ghost Girl》、秀彬演唱《Sunday Driver》、休宁凯以《Dance With You》呈现反转魅力、杋圭参与《Take My Half》制作、太显则亲自创作《Bird of Night》。



此外,《Beautiful Strangers》的舞台表演也成为亮点之一,成员们以舞蹈诠释歌曲中哀愁与能量之间的情感反差。 延竣更亲自参与编舞设计,体现TXT独有的艺术色彩。

TXT还将与今晚8点在首尔庆熙大学和平殿堂举办回归Showcase,与粉丝们共度新专辑发行的重要时刻。

