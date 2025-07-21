李敏镐错过《与神同行》却遇见《全知读者视角》！片中每次登场都帅到不行却自曝讨厌「主角光环」！

7月23日即将在台湾韩国同步上映的电影大作《全知读者视角》，改编自同名连载小说及网路漫画，其中李敏镐更是饰演一位每一次出场都非常抢眼，非常具有份量的小说中主角「刘众赫」一角，没想到他却自曝讨厌「我就是主角」这种感觉？！

电影《全知读者视角》由《与神同行》相同团队制作，而其中不可或缺的角色，也就是片中小说中的回归者「刘众赫」找上了男神李敏镐演出，他也提到自己多年前曾因为种种原因而无法接演《与神同行》，本次同样的制作团队再度对他提出邀约，导演更表示希望找一位「每次登场都能抢夺目光、具备份量感的演员」，李敏镐的确是非常具有气场的男神代表人物。



李敏镐在这部作品《全知读者视角》中饰演小说中不死的回归者「刘众赫」，与希望团队合作共同存活的「金独子」一行人不同，他经历了一次又一次的世界毁灭，逐渐开始对人性与环境感到失落，个性也变得冷酷与愤世嫉俗，认为只有靠自己才能获得最终胜利，於是成为一个孤独又拥有强大力量的主角。



这也是李敏镐继《江南1970》之后，睽违十年再度重返大银幕的作品，他对此表示压力很大，因为比起电视剧，电影的评价更加明确直接，也就是大家看完电影后的感受。另外他也觉得年轻时的自己，看电影希望能够看见深度层次的演出，比起出演青春的题材，他更希望能够找到有深度的作品，所以李敏镐希望自己年纪到了30岁之后再来接演电影作品，情感的表现上也较为合适。



而《全知读者视角》更是李敏镐从企划阶段就开始参与的作品，他也深入了解这样的IP该如何制作成影视作品，他感觉现今的社会越来越个人化、孤立化，而他也感受到这部作品所描述的，几乎就是一个小型的社会，电影中登场的各种人物，也展现出聚在一起通力合作能够展现强大力量的成果，李敏镐也相当喜爱电影中带有这样的正面讯息，因此决定接演这部与他以往风格完全不一样的作品。



《全知读者视角》片中的李敏镐，如同导演的期待，一出场就能主导全场，他是片中小说中的主角，但他却语出惊人的表示：「我其实非常讨厌那种『我就是主角』的感觉。」虽然本次的角色设定可能又会不免让人批评「李敏镐又演主角了」「他只是想看起来很帅」，他努力用演技，而非只靠帅气的外型来呈现主角的气场。



根据韩国文化产业振兴院（KOFICE）发布的「2025年韩流白皮书」，李敏镐已经连续12年获评为「最受喜爱的南韩男演员」冠军。长期维持人气不灭的原因，也是他始终提醒著自己必须自律，不时提醒自己，比起自身的欲望或情绪，他有更重要的事情必须完成，也因此李敏镐鲜少出现负面的新闻报导，全来自男神的高度自律。《全知读者视角》将於7月23日全台盛大上映。

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