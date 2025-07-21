【韩网热门】河正宇玩笑开过头？网友炮轰「水准低、太恶心」　

演员河正宇社群媒体留言引发争议。 虽然原本是与粉丝之间日常互动的一环，但部份网友认为该用词不当，掀起热议。

日前，各大网路社群和SNS上迅速流传著河正宇SNS留言的截图。 根据公开内容，一位姓「崔」的粉丝请求河正宇帮忙取个绰号，而河正宇则回覆了「催情剂」这一词作为绰号。 此后河正宇又为边姓粉丝取了「坐便器」（韩语中「边」与「便」同音）的绰号，还称一名朴姓粉丝为「朴曲线」（该粉丝名字与曲线韩语发音雷同）。





河正宇平时以为粉丝取些独特或有趣的绰号而广为人知，因此也有观点认为，这则留言只是他幽默风格的一部份。 然而由於「催情剂」一词带有性暗示意味，让不少人认为这样的玩笑不太合适。随著争议持续扩大，该留言目前已经被删除。

韩国网友评论：

1. 彻底毁人设...

2. 说实话，到现在还喜欢河正宇的人嘛... 嗯... 那种人就是那样，之前那些争议只是被盖过去了而已

3. 就是因为有人觉得有趣、好笑他才变这样，根本不懂分寸

4. 不是还有新剧要上吗？ 主角这样掉好感度，连累整部剧耶

5. 恶心死了 XX

6. 真的越界了

7. 干嘛这样，神经病吗

8. 好低俗... 是不是喝醉了？

9. 又不是什么无名小咖，就算之前有争议，也还是顶级明星，这样真的不行......

10. 疯了这什么啊... 除了催情剂，还有别的喔

11. 看来就只会帮自己圈内人取正常绰号

12. 这很严重耶......

13. 水准低到谷底......

14. 这才是真正的特权啊，这水准还能拿到投资、当大明星

15. 看来粉丝跟他本人都喜欢这种风格吧

16. 只是做他平常在粉丝间做的事而已......

17. 到底是什么样的「情趣」啊这是

18. 这种也能叫有趣？？ 完全无法理解粉丝和艺人

19. 快50岁的人了，平常到底都在接触什么，才会这样不顾场合地讲话

20. 公开帐号也这样？

21. 他真的过得超轻松啊，在公开帐号也敢这样ᄏᄏᄏᄏ

22. 怎么越老越恶心啊==

23. 恶心死了，看了那种东西还说喜欢的粉丝我也无法理解，又不是什么粗俗搞笑感

24. 看这水准，粉丝看到那样还在留言说要帮忙取绰号

25. 他不是年纪也不小了吗？ 怎么这样，根本是国高中程度的言行吧

26. 就只是...... 太...... 没水准了......

27. 平常的言行水准可见一斑

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