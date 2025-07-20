20年团体的特殊默契！东海竟能猜中Super Junior队友各个「呼吸声」！

Super Junior日前全员（利特、希澈、艺声、神童、银赫、东海、始源、厉旭、圭贤）登上《认识的哥哥》，游戏环节东海竟展现超强辨声能力，仅靠呼吸声就能辨别队友，惊呆摄影棚全场与观众！

游戏其中一题，以音乐制作人为考验对象，东海对上另一队李尚敏，要从呼吸声辨别队友谁是谁。利特和艺声都对东海相当有信心说「应该会知道的」、「集中精神应该就会知道」，东海自己也胸有成足：「因为我们在一起25年了。」（出道20年加上练习生时间）银赫：「当然！」虽然大家看起来颇有自信，但由於游戏还有加码，过程看起来更神了！



始源、利特、厉旭、艺声、银赫、希澈……东海全答对，连担任裁判的神童插入其中加码自己的声音，东海也答对！只可惜神童没把另一队的圭贤也加进来，否则在增添更多混乱的状况下，东海还能答对全部队友的呼吸声，那就是真强者了！不过已经够厉害了，队友一吸一吐就能辨别声音！



东海这段猜测过程，成为了此次Super Junior登上《认哥》最热门片段！YouTube已破11万观看次数！网友留言「李东海真是疯了，看了也吓到，在一起20多年了，真的知道谁是谁，真了不起，Super Junior永远在一起❤」、「东海真的很神奇，很了不起，天才听力」、「好厉害啊，李东海ㅋㅋㅋㅋ，成员们各自特徵都很生动，所以好像都猜对了」、「东海真的让人很感动！！！」、「都猜对了，瞬间起鸡皮疙瘩，制作人天才海❤」、「不是吧呼吸声听得到音色吗？闭著眼睛也听得到？」、「丢掉眼罩一起跳舞，真的很帅～！！！」……等等。



▼附上Super Junior新歌〈Express Mode〉（完整节目香港观众可至Viu收看）



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