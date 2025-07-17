同行常送咖啡车，跨行却罕见！足球巨星孙兴愍惊喜应援挚友朴叙俊：连标语、咖啡都亲自选！

在韩国演艺圈，明星之间互相送咖啡车到拍摄现场应援早已司空见惯，然而跨领域的友情应援却十分罕见。 近日，韩国足球巨星孙兴慜便特地为自己最亲密的好友、演员朴叙俊准备了一辆咖啡车，展现了跨界的深厚友谊，成为话题焦点。

近日，朴叙俊透过自己的社群帐号分享了一张在咖啡车前的认证照，并以简短的「天啊天啊」文字表达惊喜与感动。 原来这台咖啡车是孙兴慜特地送往朴叙俊目前正在拍摄的JTBC电视剧《等待京道》片场，为辛苦拍戏的好友加油打气。



咖啡车上还印有「啊，不管了，反正大演员朴叙俊最棒！」的俏皮标语，不仅展现了孙兴慜爽朗幽默的性格，也让人窥见两人之间如兄弟般的亲密情谊。



박서준 X 손흥민 커피차 서포트 후기



월클!!!! 쏘니!!!!!#손흥민 대선수께서

대배우 #박서준 님에게 쏘셨습니#경도를기다리며 현장입니다



달콤한 아슈와 수제청 가득한 로얄 콤보세트를



아, 모르겠고 그냥 대배우 박서준 최고

직접 문구 정하고 메뉴 정하셨다합니다… pic.twitter.com/O4hWkEOWav — sojjuny88 (@sojjuny88) July 15, 2025

负责提供咖啡车的业者也在自家SNS上公开现场影片，并写道：「是足球巨星孙兴慜选手请的大演员朴叙俊喝的咖啡！据说标语和菜单都是他亲自挑选的呢。」证实孙兴慜不仅仅是送上咖啡车，还连文案和饮品都细心准备，令粉丝大呼窝心。

此外，朴叙俊主演的《等待京道》是一部浪漫喜剧，讲述20岁和28岁时经历两段恋爱后分手的李倾度（朴叙俊 饰）与徐智友（元志安 饰），在不伦传哔报导中以记者与当事人妻子的身份再度相遇后，所展开的一段奇妙故事。 因孙兴慜这场特别的跨界应援，更让戏剧和球迷圈都热烈讨论，期待两位顶流的友情能带来更多温馨话题。



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