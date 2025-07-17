沈亨倬与「出生164天」的儿子将出演《超人回来了》！喜剧奶爸&孙悟空宝宝造型又萌又可爱～

人气绿叶演员、出演过热门韩剧《触及真心》、《请融化我吧》的沈亨倬与儿子Haru（하루）将作为《超人回来了》的新家庭成员登场，特别是Haru继承了父母的高颜值和浓密头发引发关注。

KBS2 招牌育儿综艺节目《超人回来了》预告将有多组全新家庭加入，令观众们相当期待。

其中，知名演员沈亨倬与出生164天的儿子Haru也将亮相，准备掳获线上姨母与叔叔们的心。



沈亨倬与日本籍妻子平井沙耶结婚后，於今年1月迎来了儿子Haru。特别是Haru遗传了爸爸沈亨倬与妈妈平井沙耶的一半外貌，拥有被认证的「高颜值基因」，也因此成为话题。他标志性的「灿烂天使微笑」与浓密头发，更让他在网路上早已受到广泛关注。尤其是沈亨倬本身是著名的哆啦A梦粉丝，昵称「심타쿠」（沈哆啦A梦迷），当他生出一个彷佛从漫画里走出来的儿子后，引发大批网友热议，也不断有人表示「想在《超人回来了》看到沈亨倬和儿子Haru」。

PS：早先沈亨倬的妻子平井沙耶被众人公认说长得像BTS柾国，夫妻俩颜值都很高啊～！



在这样的高人气呼声中，《超人回来了》16日播出的节目尾声公开了第583集的预告片，曝光了沈亨倬与Haru的画面，令期待感飙升。尤其Haru浓密的头发、肉嘟嘟的腿与天使般的笑容，展现出让人移不开视线的超高可爱值，堪称「从漫画中走出来的宝宝」。预告照片的孙悟空头箍＋《七龙珠》悟饭装，真的是太加分了～。《超人回来了》新家庭沈亨倬与Haru的首次登场，将於7月23日晚上8点30分播出。

＊延伸阅读：沈亨倬与日本爱妻分享怀孕喜讯，背后的出席嘉宾（人形立牌）有金在中跟BTS柾国XD



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