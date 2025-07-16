《Running Man》池睿恩被批「年纪最小却只会喊累」越来越失宠！网友高呼：好怀念全昭旻的拼劲

SBS综艺节目《Running Man》迎来15周年，近日播出的「再次想看的Running Man」特辑中，成员们挑战滑溜的肥皂水斜坡游戏，却因池睿恩的表现掀起观众热议与批评。

在该期节目中，池睿恩与刘在锡同队，参加必须两人被绳子绑住、一起爬上充满肥皂水的滑坡，并将名牌贴在顶端就算获胜的比赛。 当天Super Junior的利特、银赫、圭贤也作为嘉宾参加。

比赛一开始，池睿恩就因脚滑跌倒，她还对刘在锡说「太快了」，希望对方能配合自己的步调。此后，她甚至难以站起来，多次滑倒在地，与其他奋力向上的成员形成鲜明对比。 当刘在锡催促她时，池睿恩只回应「先休息一下」，还露出疲惫神情。 结果刘在锡虽一度成功抵达顶端，最终还是因同伴未能前进而滑落。最后，池睿恩与刘在锡所在的队伍敬陪末座。 刘在锡还忍不住喊：「你为什么什么都不做，就只会吃饭！」池睿恩则解释：「我真的上不去啊，我已经尽力了，这对我来说是不利的游戏。」



然而这番表现立即在观众间引起争议。 一名网友批评：「太夸张了，连年纪最大的池锡辰都拼命爬，她却从头到尾只喊累，不懂为什么什么都不做。被刘在锡说了还不道歉，还说自己已经很努力，看了超烦。」也有人指出：「就算力气小，至少努力爬也会有综艺效果，她却一副自己没力气所以无能为力的样子。」、「连我看的都气死了，刘在锡肯定更生气」、「连努力的样子都不做，还来上什么节目」等。



更有人将她与已退出节目的前成员全昭旻比较：「全昭旻玩类似的游戏时都会想尽办法往上爬，池睿恩只出现在轻松的特辑里，就莫名其妙变常驻。」还有不少留言直言「好怀念全昭旻」。 其他评论也包括：「刘在锡骂她的时候感觉真有点火」、「全昭旻至少会努力一下」、「池睿恩除了可爱，其他都很废」; 甚至部份国外粉丝也留言：「池睿恩需要进步。」



池睿恩自去年6月加入《Running Man》后，於12月确定成为正式成员。 她当时曾说：「加入《Running Man》是我长久以来的梦想，会以与成员们的好化学反应来回报观众。」然而因全昭旻在国内外都有高人气，部份观众对女性成员的更换态度保守，池睿恩的表现因此也长期处在舆论放大镜之下。 尽管如此，也有观众表示：「综艺就当综艺看吧，不用太严苛。」替她解围。

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