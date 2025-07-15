韩国喜剧明星结婚要花多少钱？金俊昊&金智珉婚礼总花费细节曝光！韩媒列出项目，预估达1亿2000万韩元

韩媒TVDaily标题：「光是鲜花就花了2000万韩元」金俊昊♥金智珉的婚礼，实现了「人生最棒的一天」的浪漫梦想。（恭喜两位在多达1200名宾客出席的这场豪华婚礼上，完成了人生的重要里程碑！）

知名喜剧演员金俊昊与金智珉终於在前天举行完婚礼，正式结为夫妻。两人在多达1200名宾客出席这场豪华婚礼，成为众人瞩目的焦点。当天由李常敏担任婚礼司仪，祝歌则由歌手Gummy与卞真燮献唱，阵容相当华丽。



两人自2022年4月公开恋情后，经过三年的公开交往，终於携手步入婚姻殿堂。他们透过SBS综艺节目《我家的熊孩子》以及共同经营的YouTube频道「俊昊智珉」分享筹备婚礼的过程，因此这场婚礼格外受到大众关注。



婚礼场地选在位於首尔江南区三成洞的「首尔洲际格兰酒店（Grand InterContinental Seoul Parnas）」，这是一间五星级饭店，也是首尔规模最大的婚宴厅之一，可容纳最多940位宾客。过去韩惠珍与奇诚庸、李升基与李多寅...等名人夫妇也曾在此举办婚礼。

该饭店的「大宴会厅」以挑高空间著称，搭配华丽的鲜花布置与大型水晶吊灯，营造出高级且优雅的氛围。当天的鲜花装饰以盛夏风格为主，尤其是绣球花的点缀更添清新美感，为婚礼增添亮点。



一般来说，饭店婚礼使用的鲜花会视为新人的购买品，因此仪式结束后会提供包装，让宾客可以带走。金俊昊与金智珉的婚礼也是如此，并捕捉到金智珉对造型师好友金宇利说：「这些都是钱，通通拔走吧，太可惜了」的画面。据悉，该饭店的鲜花布置费用约为2000万韩元。



身为五星级饭店，每位宾客的餐费约为20万韩元，最基本的红酒则为每人7万5000韩元左右。若将餐食、场地布置、服装、造型、化妆、场地租借、音响等附加费用加总，整场婚礼预计费用高达1亿2000万韩元。

PS：1亿2000万韩元约=260万台币=8.7万美元=66万港元=62万人民币

此前金俊昊曾表示，会为新娘金智珉打造「人生最棒的一天」。而当天的金智珉，正如丈夫所愿，以华丽且幸福的姿态成为七月新娘。婚礼开始前，她穿著米卡多丝绸材质的蓬裙婚纱自车中走下；在第一部仪式中换上镶有华丽珠饰的露肩蓬裙婚纱；第二部则以全露肩的绕颈式婚纱登场，展现出她优雅的美貌。



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