「出道10周年」TWICE新歌挑战全新形象+专属绰号『So-WICE』的由来：「粉丝是我们前进的最大原动力」

人气女团 TWICE 在昨天发行了全新正规专辑与同名主打歌〈THIS IS FOR〉,再次展现了身为「国民女团」的优质面貌,MV也迅速突破了千万观看。

自2015年10月20日出道至今,TWICE迎来出道10周年。从国民女团成长为能在世界各地体育场举办演唱会的「Stadium Headliner」(能站上体育场主舞台的顶级艺人),她们如今透过7月11日推出的第4张正规专辑《THIS IS FOR》,与粉丝分享喜悦,为持续成长的历程画下新标志。



新专辑蕴含「THIS IS FOR YOU」(为了你)、「THIS IS FOR ONCE」(为了粉丝ONCE)、「THIS IS FOR EVERYONE」(为了大家)等宽广的含义,充满献给每个人,也献给我们彼此的音乐。



成员们透过所属公司 JYP 娱乐表示:「这次专辑是时隔3年8个月发行的正规作品,也是我们想向这10年来一直给予TWICE关心与支持的海内外大众,以及始终陪伴在身边、与我们看向同一方向的ONCE传达心意的作品。我们也慎重思考该如何展现更进步的样貌,努力制作出一张配得上10周年的纪念性专辑。」



关於她们的特别绰号:「包含新专辑收录的14首歌、透过个人歌词影片公开的9首歌、日本第6张正规专辑、各种合作曲和OST等,我们不断拓展活动范围。因为像牛一样努力工作,也有了『So-WICE』(소와이스,牛+TWICE,意为像牛一样的TWICE)这个绰号(笑)。能够持续活动,一方面是成员们对团体的深厚感情,另一方面也要感谢持续给予我们爱的粉丝们,ONCE是我们最大的原动力。」



「为了和ONCE一起欢度今年夏天,我们准备了很多内容。除了主打歌〈THIS IS FOR〉的活动外,我们将於下周(19~20日)展开全新世界巡回《THIS IS FOR》。这次巡演将以全场360度舞台形式进行,对我们来说也是首次挑战,令人相当期待。我们希望能充分利用全方位舞台动线,带来更具临场感的表演。」

▼新歌〈THIS IS FOR〉应援教学影片:



特别的是,她们将於美国时间8月2日登上伊利诺州芝加哥格兰特公园举办的大型音乐节「Lollapalooza Chicago」的主舞台。对此她们表示:「想到能在大型音乐节的舞台上与观众一起欢乐,就觉得很兴奋。即使是第一次看TWICE舞台的观众,也希望能感受到我们的能量。这次准备了大家都能一起唱的欢快歌曲,敬请期待吧。」

▼250711 [Music Bank] 现场回归舞台:



Mico@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者,本站将予以追究

相关新闻