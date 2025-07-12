宋慧乔又有惊人新造型！引发短发症候群后，再次以狼尾发型吸引众人目光～

人气演员宋慧乔这次换上了「狼尾发型」（Wolf Cut），你肯定没看过这样的她。

由她参与演出的时尚品牌 Fendi「Spy Bag」形象广告正式公开。从预告开始就引发话题的这次企划，不仅止於复刻经典，更展现出 Spy Bag 至今仍是强大时尚象徵的存在。



以《The Spy》为标题展开的这支影片中，品牌代言人宋慧乔穿梭於都市各处，彷佛正在寻找某个人般，展开紧张感十足的故事情节。

▼宣传影片：

她独有的干练魅力吸引目光，而她的「狼尾发型」也再次成为视线焦点。影片整体充满复古质感的影像风格、电影感的运镜和动态剪辑，令人联想到间谍电影。每一幕中自然融入的 Spy Bag，也充分展现了其存在感。

Spy Bag 最早於 2000 年代初期推出，以柔和的曲线轮廓与隐藏式秘密口袋的独特设计风靡全球。这款兼具实用性与时尚感的包款，曾是许多名人为了躲避狗仔目光而爱用的单品，也成为 Y2K 感性风格的代表性象徵。





只有拥有者才知道内容物的神秘口袋设计，至今仍是 Spy Bag 最具象徵性的特色之一。该包款将於本月 17 日起於全球部分 Fendi 精品店及官方网站开卖。

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