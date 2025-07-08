李施昤离婚4个月后，亲自宣布怀二胎！是前夫的孩子：未经对方同意进行胚胎移植

今年3月宣布离婚的演员李施昤（李诗英）今日亲自坦白自己通过试管手术怀孕的事实。虽然没有得到前夫A某同意，但前夫也表示：会尽到作爲爸爸的责任。

今日（8）李施昤在 IG 公布怀孕的消息，她说：「我借这个机会先说一下，是因爲我认爲提前防止今后发生的误会和推测是更好的方法。」李诗英表示：「8年前，拥有我人生中最珍贵的贞允（정윤）时，我还没有结婚，还在拍摄电视剧，那时候的我比现在年轻，也非常不成熟。每当看著怀中的贞允一年年成长，哪怕是暂时不安和消极的情绪而虚度的时光，都让我相当后悔和自责。因此，我向自己保证，如果生命再次降临，我绝对不会重蹈覆辙。」

之后在婚姻生活中，通过试管手术准备了第二个孩子。对於选择怀孕的原因，她解释：「胚胎一直没有被植入，过了很长时间，离婚也自然而然地发生了。所有的法律关系都整理好了之际，胚胎冷冻保管5年的到期时间临近，到了需要做出选择的时间，在面临销毁前的最后时间，我亲自做出接受移植的决定。」



只是没有得到离婚前夫的同意，李诗英说：「我做出的决定完全由我来承担，我一直盼望有孩子，不想再重蹈扶养贞允感受到的后悔，完全无法用自己的双手销毁即将到期的胚胎。虽然以后可能会出现很多困难，对各种情况也有过苦恼，但即使考虑到这一切，我也相信现在的选择更有价值。」

最后，她表示：「不管指责和建议，我都会以谦虚的心态接受。对於还有很多不足的我来说，再次感谢来找我的孩子，爲了不让孩子有不足之处，我会以深厚的责任感认真生活下去。」



李施昤在2017年9月与比自己大9岁的企业家A某结婚，隔年1月儿子出生，她也在《全知干预视角》等各种节目中公开了婚姻生活，但是今年3月传出结婚8年后离婚的消息。随著怀孕消息公开，据D社报导，前夫A某表示：「虽然彼此离婚了，但是因爲有老大，所以经常沟通。将协商生育和养育第二胎所需的部分，会尽到作爲爸爸的责任进行支援。」

消息一公开，也在韩网引发热烈讨论，韩网友：「办理离婚手续的时候，有没有商量过要不要销毁？」、「问题倒是挺大的，没同意怎么能自己做试管手术呢？幸亏解决得好」、「两个人好好协商就行了」、「幸亏丈夫改变了想法，说要负责老二」、「我认爲需要得到爸爸的同意，但作爲前夫的爸爸最终也决定要对孩子负责，所以希望好好抚养孩子」、「未经配偶同意，冷冻胚胎可以移植吗」、「真是荒唐 老公真是要疯了」、「这是正常的事情吗」、「这是李施昤的问题、医院的问题，只有前夫可怜」等等。



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