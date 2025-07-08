李浚荣惊喜出演《东京计程车》！与木村拓哉、苍井优同台飙戏首度进军日影

演员李浚荣日前惊喜宣布加盟日本电影《东京计程车》（도쿄택시），消息曝光时，他已经完成所有拍摄工作，保密到家，让粉丝又惊又喜。

《东京计程车》改编自 2022 年在日本也引起话题的法国电影《曼妙之旅》（《UNE BELLE COURSE》），以东京这座随著时代变迁而面貌更迭的城市为背景，讲述在生命尽头时，对人生的悔恨、和解，以及如奇迹般出现的温暖瞬间，是一部动人心弦的人性剧情片。

该片由日本国民男神木村拓哉、国宝级资深女星倍赏千惠子、苍井优、坂东龙汰等豪华卡司主演。 李浚荣则作为唯一韩国演员加盟，饰演女主角堇（倍赏千惠子 饰）年轻时的初恋「金英基」，与苍井优上演细腻深情的对手戏。



首次挑战日本电影的李浚荣表示：「多亏山田洋次导演对情感的细腻掌握，我很自然就投入角色。 虽然拍摄期不长，却是非常浓烈的体验。」他还说：「能在首部日本电影就和这么优秀的演员合作，感到十分荣幸。 希望观众也能透过这部作品感受到人与人之间的温暖。」

执导本片的山田洋次是日本影坛的传奇人物，以《家族真命苦》、《黄昏清兵卫》、《东京家族》等作品闻名，被誉为「日本现代电影的活历史」。 这次他再度展现细腻刻画人性的魅力，与木村拓哉继《武士的一分》后睽违 19 年再度合作，备受瞩目。



电影《东京计程车》将於 11 月 21 日在日本全国上映，李浚荣也藉此正式进军日本影坛，持续扩展他的国际版图。

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