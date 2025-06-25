「韩国综艺教父」李敬揆承认药驾「不清楚恐慌症药不能开车」，网抱不平替其打气

有「韩国综艺教父」之称的韩国综艺大哥李敬揆，上月涉及「药物驾驶」（약물 운전，服用药物后驾驶）违反《道路交通法》遭立案，昨24日晚间赴警署陈述，承认了用药后驾车，但大部分网友都替其抱不平。

李敬揆‎上月遭立案「药物驾驶」‎，大致过程据韩媒报导，是由於高尔夫球场停车场管理员搞错车辆，让李敬揆误开了和自己同款之车，车主报案失窃后警方找上了他，同时对他进行药物简易试剂测试，结果呈阳性，国立科学搜查研究院（国科搜）深入检验后也呈阳性。据韩国现行《道路交通法》45条规定，禁止在因药物的影响而无法正常驾驶的状态下驾驶，即便服用的是处方药物，因注意力或认知能力低下而难以正常驾驶的情况下，亦构成药物驾驶嫌疑。



事情被媒体披露后，李敬揆喊冤自己只是吃了感冒药和身体疼痛药物，且是医院开立的处方笺药物，望外界不要因报导误解他是服用了非法药物（韩语毒品叫「마약麻药」，药物测试即包含毒品测试），后续他和经纪公司进一步澄清有服用恐慌症药物，受调查时立即给警方看医院开立的处方签，而感冒药是当日曾到医院打针的缘故，且自己并没有去高尔夫球场，是去医院回程开错车，发现车上没有自己的包包后便开了回去。



昨李敬揆赴江南警署陈述，承认了服用恐慌症药物后驾驶是自己的疏忽，在警署外接受媒体采访表示「没有认知到吃了恐慌症障碍药物不能开车」，并呼吁大众用药若有类似处方都要小心，不要用药后开车，自己也会注意。李敬揆陪同律师透露李敬揆已罹患10年恐慌障碍，事发前一天确实吃了处方药，事发当天也因不舒服亲自到了医院，「是毫无辩驳余地的疏忽」。



韩国网友对此反应几乎是替李敬揆抱不平，知名论坛‎theqoo‎相关讨论文盖了近600多楼留言，网友说「真的没什么……」、「看新闻标题好像服用违禁药物」、「李敬揆加油！吃药的话就少开车了」、「是前一天吃的药还不能开吗」、「就某些药物不能开车而已，有必要搞得这么大罪吗」、「又不是闯祸，我都觉得冤枉」、「搞得像非法药物一样写报导真搞笑」、「患有恐慌症的人不吃药开车更危险吧」、「有恐慌症或忧郁症的人每天都要吃药，是不是不要开车了？」……等等。

不过除了韩国，台湾《刑法》亦明订「服用毒品、麻醉药品、酒类或其他相类之物，不能安全驾驶动力交通工具而驾驶者」触法，近几年政府与民间各大药师公会等组织都积极宣传「药驾不亚於酒驾」，宣导民众用药行车须谨慎，如服用安眠药、特定抗精神病药、特定肌肉松弛剂、散瞳剂等，危险性高应事先谘询医师。香港《道路交通条例》也明订某些药物若影响身体和脑部协调，致严重损害驾驶汽车的能力便违法。

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