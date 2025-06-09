韩媒爆「综艺教父」李敬揆「药驾」！强力喊屈：太冤枉了

资深喜剧演员、被成为「韩国综艺教父」李敬揆近日因涉嫌「药驾」而遭警方调查。 首尔江南警察署目前正以违反《道路交通法》之嫌对他进行调查。

根据韩媒「MBN」独家报导，事件发生於6月8日下午2点05分左右，当时李敬揆在首尔江南区一家室内高尔夫练习场内，错将与自己车款相同的他人外国进口车驾驶离开，并开至其公司所在地。 车主发现后立即报警，起初怀疑为汽车窃盗事件。 但警方初步调查显示，应是停车管理人员将车辆交给李敬揆时出现了误会，导致乌龙事件。

警方后来於高尔夫练习场对李敬揆进行调查，酒测结果为零，但在简易药物检测中出现阳性反应。 对此，李敬揆方面表示，他只是服用了医生开立的处方药，并强烈否认有任何违法行为。

根据韩国《道路交通法》规定，若因药物影响而导致无法正常驾驶，则属违法行为。 目前警方尚未对外公布进一步细节，仅表示「无法对外回应相关事宜」。

9日，李敬揆通过「体育东亚」的独家采访，澄清「说我药驾，简直是无稽之谈，完全没有的事！我只是感冒发烧，吃了点感冒药后开车而已。 在警方那里也已经充分说明是服用了感冒药，一切都解释清楚了。」对於此前「MBN」报导中使用「药物服用」的标题，他感到非常冤枉：「用了『药物服用』这样的标题，会让人产生误解，其实我只是吃了感冒药，就这么简单。」



同日，李敬揆接受「文化日报」电话采访时又表示：「8日我因感冒发烧去了医院，所谓去了室内高尔夫练习场的说法根本不是事实。我做了尿液检查，结果显示出一条线。因为是比较敏感的药，我平常会随身携带治疗恐慌症的药袋。我当时也向警方出示了『这是我正在服用的处方药』后就回家了。身体不舒服的人吃药，怎么能说是『服用药物』呢？」语气中充满不满与愤慨。

对於误开他人车辆一事，李敬揆也坦承确有此事。但他解释说：「我只是上错了车。在停车场，工作人员把一辆颜色一样的车钥匙错给了我。我发现自己的包包不在车上，才意识到不是自己的车，就把车开回停车场。可能在这段时间车子不在原地，对方报了失窃。其实我只是把车还回去，事情就这样结束了。」

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