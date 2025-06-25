领养了小孩可以退货吗～网路漫改剧《退货儿童》7月21日揭开领养制度的黑暗面

将在7月21日晚间首播的ENA新月火电视剧《退货儿童》，属於一部动作惊悚作品，剧情描述被养父母所遗弃的孩子们，在死亡边缘存活了下来，他们凄惨的生存记以及复仇。由演技派演员廉晶雅、元真儿、崔英俊等，以及全面性艺人DEX金珍映共同演出，从选角就相当受到瞩目。

今日公开的海报中，更是在黑暗里有台空空的购物车，上面写著「我想把孩子退货」令人相当冲击的句子，也引发了观众们对剧情的好奇。这些被养父母遗弃的孩子们更是沦为被买卖的商品，并且他们因此抱持悲惨的世界观，探讨社会禁忌话题，也包含了突破性的讯息，仅以一张主视觉海报就令人留下深刻印象。



公开的第一篇预告中，描述了以非法领养买卖组织的实质高层金世熙（廉晶雅饰）为中心而发生的许多危险情况，带来极强烈的紧张悬疑感，而被领养后虽然遭到退货，在艰难中好不容易存活下来的金雅弦（元真儿饰）大喊著「人怎么能够做到这个样子」，孩子们也在请求救援，场面相当令人难过。由世熙亲自培养的人间兵器政贤（金珍映饰）的登场，并预告即将上演紧张的追击战。



尤其最后金世熙更冷血的说「怎么能够再回来这里？那个时候就应该死了才对啊！」激发观众愤怒，态度冷血的廉晶雅，在生死关头咬牙硬撑的元真儿，人间兵器金珍映，每位角色的性格鲜明而融合在一起呈现这一部作品，沉重的叙事主题将有什么样的展开？由网路漫画原著所改编的《退货儿童》，即将於7月21日与大家见面。



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