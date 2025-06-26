高耀太的不合：剩白佳还没结婚！高耀太的团魂：申智未婚夫也守白佳妈妈灵堂！

一代混声团体高耀太（现任成员金钟旼、申智、白佳）组团20余年，今年喜事频传，先是金钟旼结婚再来是申智，白佳今（25）日在广播节目受访聊到此。

白佳和模特儿出身艺人李贤怡一同做客朴明洙主持的《朴明洙的广播秀》，据各大报报导直播内容，朴明洙提到‎申智的婚讯，白佳直言「安静点」、「要疯了」，且透露身边的人狂问他「你呢？」、「你呢？」，让他很崩溃。

▼白佳、朴明洙、李贤怡



▼金钟旼结婚时高耀太是重要宾客与气氛炒热者



李贤怡听了便问白佳事先知不知情申智要结婚，白佳回答知道，且表示成员都和申智未婚夫文元见过面了，更透露母亲葬礼‎时，文元也一起守了灵堂。白佳母亲是上月20日病逝，白佳当时相当舍不得的发了不少照片与影片，亦感谢「家人」高耀太队友申智和金钟旼的陪伴，团魂相当令人深刻。

▼申智与未婚夫文元‎



▼申智与金钟旼陪伴白佳送妈妈一程‎



朴明秀接著询问高耀太活动状况，问及金钟旼因蜜月旅行所以暂停活动三周，那申智要结婚是否又会影响，高耀太收入怎么办？白佳倒是回应：「比起活动，他们结婚更重要。」又现团魂与义气。



当日广播，白佳还分享了荒谬的搭机故事，他和队友们一同去旅行，在飞机上要上厕所却被空姐叫住，表白是他粉丝并向他索吻：「现在没有人看到，能不能亲我一下？」白佳直接被吓跑，回到座位还跟金钟旼说有个空姐向他索吻，太可怕不敢再去上厕所了。白佳向朴明洙保证是真的故事，成员都知情。



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