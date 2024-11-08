「旁觀粉絲被打」Jessi無嫌疑釋放，韓警方委託國際刑警追捕肇事外國人！前娛記公開「完整版監視器影片」，輿論風向再反轉

歌手Jessi被指責在粉絲遭同行人毆打時冷漠旁觀、未出手製止，警方經過數日調查，昨日判定她沒有參與施暴或威脅，亦沒有隱匿或協助逃脫罪犯的嫌疑，因此決定不將案件移送人民檢察院。

與Jessi一同被立案的另一名隨行人員也被作出相同的決定。 不過，Jessi的同行人之一、rapper兼音樂製作人Koala確實有威脅和毆打粉絲的行為，因涉嫌施暴被移送至首爾中央地方檢察廳。

對於與Koala一起毆打粉絲後逃往國外的台灣人A某，韓國警方已發出通緝令，並向國際刑警組織（INTERPOL）申請協助逮捕。



該事件發生於9月29日凌晨，地點在首爾江南區狎鷗亭洞。 當時一名未成年粉絲靠近Jessi並要求合照，引發了衝突。 根據監視器錄像，Jessi曾試圖阻止暴行，但很快放棄並離開現場，因而受到批評，因此被受害者與網友控告。

11月7日，前娛樂記者李鎮浩（이진호）在個人YT頻道公開完整版CCTV錄影，其中包含施暴前後沒有獲得媒體公開的55秒，可以看到Jessi伸手阻攔突然走近的外國人施暴者，並把情緒激動的Koala從受害者身邊拉開。 網友這才知道Jessi並沒有在衝突發生後立即離開，而是一直留到最後，指責先前的媒體報導竟刪除重要內容。



▽完整版監視器影片從3分22秒開始：



Jessi於上月16日以嫌疑人身份接受警方調查，並聲稱當天與施暴者為初次見面。經紀公司DOD已於10月18日於Jessi解約，據悉為Jessi主動提出。

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