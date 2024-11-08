「旁观粉丝被打」Jessi无嫌疑释放，韩警方委托国际刑警追捕肇事外国人！前娱记公开「完整版监视器影片」，舆论风向再反转

歌手Jessi被指责在粉丝遭同行人殴打时冷漠旁观、未出手制止，警方经过数日调查，昨日判定她没有参与施暴或威胁，亦没有隐匿或协助逃脱罪犯的嫌疑，因此决定不将案件移送人民检察院。

与Jessi一同被立案的另一名随行人员也被作出相同的决定。 不过，Jessi的同行人之一、rapper兼音乐制作人Koala确实有威胁和殴打粉丝的行为，因涉嫌施暴被移送至首尔中央地方检察厅。

对於与Koala一起殴打粉丝后逃往国外的台湾人A某，韩国警方已发出通缉令，并向国际刑警组织（INTERPOL）申请协助逮捕。



该事件发生於9月29日凌晨，地点在首尔江南区狎鸥亭洞。 当时一名未成年粉丝靠近Jessi并要求合照，引发了冲突。 根据监视器录像，Jessi曾试图阻止暴行，但很快放弃并离开现场，因而受到批评，因此被受害者与网友控告。

11月7日，前娱乐记者李镇浩（이진호）在个人YT频道公开完整版CCTV录影，其中包含施暴前后没有获得媒体公开的55秒，可以看到Jessi伸手阻拦突然走近的外国人施暴者，并把情绪激动的Koala从受害者身边拉开。 网友这才知道Jessi并没有在冲突发生后立即离开，而是一直留到最后，指责先前的媒体报导竟删除重要内容。



▽完整版监视器影片从3分22秒开始：



Jessi於上月16日以嫌疑人身份接受警方调查，并声称当天与施暴者为初次见面。经纪公司DOD已於10月18日於Jessi解约，据悉为Jessi主动提出。

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