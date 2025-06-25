【韩网热门】韩剧里经常出现的这个场面，国外观众：完全不理解！

不少外国观众对韩国电视剧中频繁出现的饮酒场面感到困惑，认为剧中角色过度依赖酒精来解决问题或表达情绪，表示「最近在韩剧中常常看到喝酒的场面。 主角们会藉著喝醉来忘记悲伤...... 但有时看起来这些场景和剧情完全没有关联」这一观点传回韩国后，在国内网友间引发了热烈讨论。

韩国网友评论：

1. 同感.. 我觉得太有害了，讨厌

2. 看大家的反应好有共鸣 喝太多酒的场面原样播出.. 真的有害

3. 不喜欢，连喝酒直播也该取消

4. 特别讨厌把过量饮酒当搞笑元素来消费

5. 我也有同感，把饮酒过度美化的节目真让人恶心

6. 的确我们国家好像对饮酒看得太轻了？

7. 希望酒类节目能减少

8. 那该死的「喝酒喝多了犯错」那一套.. 你都喝到犯错了，那喝酒本身就是罪

9. 喝醉后大喊大叫说是失误ᄏ什么鬼.. 全都讨厌

10. 对酒精太宽容了

11. 看国外的话，酒精中毒通常不是单独来的，而是和其他成瘾问题一起发生，所以他们对酒精中毒很警觉很重视，我们国家也得改变观念

12. 我真觉得韩剧里的喝酒场面特别有害，把酒后神志不清当成剧情发展太随便了，这说明我们对喝醉太宽容，对烂醉没警觉

13. 劝酒的社会

14. 有害，因酒发生事故也很常见，就像对香烟一样，对过度饮酒也该严惩，以前甚至喝了酒犯罪还能减刑

15. 我在海外，真的有同感，跟家人一起看韩剧时他们经常会问ᄏᄏᄏ 每集结尾都在喝酒，真的每次都这样喝吗？ 会担心肝，说酒类广告太多了ᄏᄏᄏ 我觉得不一定是广告才那么多... 除了在韩国生活过的老公以外，家人们都觉得「要不是广告哪有这么多酒场面」

16. 喝很多酒才能坦率表达真心，这点我也觉得很荒唐「说实话太夸张的饮酒场面真的不喜欢，还有那种必须喝到断片才能说真心话的设定也是」 这评论我完全同意ᄏᄏᄏ 17. 国外也会说喝一杯壮胆、讲真心话，但也就几杯放松一下，没有喝到断片、大喊大叫、后悔不已的那种场面，而我们这边太常见了，最近看一个离婚调解节目，有个酒精中毒的老公说他是内向型，喝酒才能说真话，我真的感到很心酸

18. 希望少出现「独饮」这个东西，在国外一个人喝酒是被视为酒精中毒的

19. 韩剧里喝酒场面真的很多，我以为只是我不喝所以觉得奇怪，原来外国人也觉得怪

20. 真的出现得太多了，不喜欢

21. 喝太多了，特别是女生喝到烂醉太有害，在电视剧里会有帅气男主送回家很绅士，现实中只会变成犯罪目标罢了

22. 应该从禁止酒类广告（包括PPL）开始没错，美剧里的酗酒者一定是要去戒酒互助会的类型。 可我们国家是把喝到断片当成剧情推进工具来用。 说实话不是只喝酒，吃下酒菜也很重要、吃很多，怎么没人提（我就是为了吃下酒菜才去居酒屋的）

23. 喝酒耍酒疯居然还能当炫耀的事~到现在还在给酒后犯罪减刑ᄏᄏᄏ 香烟该管，酒也该管了

24. 编剧功力太差，非得靠喝酒出事才能推进剧情，连喜欢的剧只要出现「喝醉后才敢说真心话、告白、变得坦率」那种剧情我立马就冷了

25. 韩剧里的喝酒镜头，一排排烧酒瓶，真的会吓一跳ᄏᄏ现实哪有人能喝那么多？

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