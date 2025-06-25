金秀贤强势反击：40亿收买、派杀手纯属捏造！追加起诉横竖研究所+金赛纶遗属诬告罪

演员金秀贤方面正式对YouTube频道「横竖研究所」的运营者金世义以及已故女演员金赛纶的遗属提起追加刑事控诉，罪名包括捏造事实进行诬告等。

金秀贤所属公司Gold Medalist的法律代理律师事务所LKB & Partners（代理律师方成勋）於6月23日发表声明，表示：「Gold Medalist与金秀贤今日以'无故举报'为由，追加起诉金世义与金赛纶的遗属。 」

律师进一步说明：「金世义在上个月（5月7日）举行的记者会上，公开播放了一段使用AI深度伪声技术伪造的金赛纶录音档案」，并声称：「金秀贤与金赛纶从中学时期开始交往」、「金秀贤方面曾试图用40亿（韩币）收买该段录音的提供者」、「 在遭到拒绝后，竟试图派出『两名杀手』对其进行暗杀。」



律师痛批：「这类荒唐至极的内容毫无事实依据，令人震惊。 更严重的是，金世义与金赛纶遗属竟还以这段伪造的录音为证据，向警方举报金秀贤，这是典型的诬告行为，必须追究法律责任。 」声明最后强调：「伪造证据本身就是严重犯罪，若再以此提出刑事举报，更是加重恶性。 金秀贤与公司将竭尽全力，让对方依法受到应有惩罚。 」



金秀贤与金赛纶过去曾有交往传闻，如今双方围绕交往时间点与实际关系等细节持续展开「真相攻防战」。 金秀贤因不实言论严重影响形象，决定强硬应对，透过法律手段还原真相。 此外，「横竖研究所」与金赛纶遗属曾多次爆料，但在近期已暂停对外发声。 外界关注事件后续发展，以及金秀贤是否能顺利洗清冤屈。

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