BTS防弹少年团获美国唱片业协会RIAA第13张「白金认证」！刷新韩国歌手最多纪录～

防弹少年团（BTS）再次证明了他们在美国的全球影响力，再创一个新纪录。

美国时间23日，美国唱片业协会（Recording Industry Association of America，以下简称RIAA）宣布为BTS的9首歌曲授予全新认证。

BTS 第4张迷你专辑《花样年华 pt.2》的主打歌〈RUN〉、正规2辑《WINGS》的主打歌〈血汗泪〉、《LOVE YOURSELF 承 'Her'》的主打歌〈DNA〉、以及《LOVE YOURSELF 转 'Tear'》的主打歌〈FAKE LOVE〉等4首歌，均获得了白金认证，该认证颁发给销量超过100万单位的歌曲。



至此，防弹少年团共计获得13张白金认证，刷新自身保持的K-POP歌手RIAA白金认证最多纪录。



成员个人作品中，Jimin的首张个人专辑《FACE》的主打歌〈Like Crazy〉与Jung Kook的个人单曲〈Seven〉也分别拥有白金认证。



防弹少年团去年凭〈Dynamite〉曾在RIAA获得「5×白金」（销量超过500万单位）的认证。拥有「5×白金」认证歌曲的韩国歌手仅有防弹少年团与PSY（〈江南Style〉）。



此外，防弹少年团本次除4首白金曲外，还新增5首金唱片认证，包括特别专辑《花样年华 Young Forever》收录曲〈Save Me〉、《WINGS外传：YOU NEVER WALK ALONE》的主打歌〈春日〉、正规4辑《MAP OF THE SOUL : 7》的主打歌〈ON〉与收录曲〈Black Swan〉、以及单曲〈Permission to Dance〉，均获得销量达50万单位以上的「金唱片」认证。防弹少年团累计金唱片认证已达20张。



另外，RIAA根据数位单曲及专辑的销售量授予金唱片（50万单位以上）、白金（100万单位以上）、多白金（200万单位以上）、钻石（1000万单位以上）等不同等级的认证。单位统计方式则是将实体/数位专辑销售量、数位下载、音讯与影片串流等加权计算。

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