李敏镐晒粉丝送的超豪华生日礼物！韩网掀起两派争论：赚那么多钱还收礼物 VS 认证是喜爱粉丝

1987年6月22日出生的李敏镐，日前迎来38岁生日，他也在 IG 上传粉丝们送的超豪华生日礼物认证照。

照片中，有无数的花束、气球和高价的礼物盒，李敏镐表达对粉丝们的感谢：「就像我感受到的幸福一样，希望大家也很幸褔。」



对此，韩网友也掀起两派争论，有网友表示：「钱多却不拒绝，全都收下确实不怎么样」、「真的无法理解朝贡」、「是不是该停止朝贡了」、「那些要怎么管理...还是不收比较好」、「只收信看起来最好」、「李敏镐韩流爆发已经很久了，现在还在收礼呀啊...」、「演员们拍电影和电视剧的话会收到上亿的金额，还收礼物这样炫耀，看起来确实不太好」，也有网友认为：「虽然不收礼物很好，但是认证收到的礼物对粉丝们很好」、「也不是只有他一个人收礼物啊」、「不是一年一次的生日礼物吗？我觉得这种程度还可以」、「花和气球看起来更多」、「什么都有争议」等等。

另外，李敏镐出演的新电影《全知读者视角》在7月23日上映，改编自从2018年开始连载的同名人气网路小说，讲述幻想小说成爲现实的故事，这是唯一的读者「金独子」与小说中的主人公「刘众赫」拯救灭亡世界的故事。



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