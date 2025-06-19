「一步又两步，三步又四步……」Super Junior神童示范「完美剧透方式」原来是这样！？

Super Junior将在7月重磅回归，发行20周年纪念专辑《Super Junior25》，主打歌已公开名为〈Express Mode〉，17日神童在银赫直播里示范「完美剧透方式」，原来是这样……！？

银赫当天直播打给神童，两个人讨论要不要剧透〈Express Mode〉、剧透哪里，讨论老半天，神童要唱的时候银赫还很紧张，结果神童唱出来出乎银赫预料，银赫短短几秒情绪变化相当大：兴奋→紧张→大笑→恍然大悟。神童节奏明显没照原曲，宛如唱儿歌：「一步又两步……三步又四步……」唱完相当自豪地说这才是「完美剧透」，还唱了两次。



▼直播影片（此影片银赫设定成仅供成年者收看，因包含喝酒内容）



而根据今（19）日凌晨Super Junior发布的〈Express Mode〉宣传内容，除了介绍〈Express Mode〉是首「快节奏夜店流行曲」（업템포 클럽 팝，Uptempo Club Pop），透露会有中毒性的副歌，且歌词表达「不停止於现在，向著下个目标前进的霸气」之外，宣传照是Super Junior以合唱部分歌词「1 step 2 step 3 step 4」所拍摄，动作是大胆前进的简单舞步。



这才让人恍然大悟神童说的「完美剧透」是什么，「擦边」擦得相当好啊！节奏不仅完全改变，歌词还翻韩文！最重要的是，神童的剧透有讲却好像没讲，他们本身肯定知道这句歌词会拿来当作前期宣传，只让EL.F.摸不著头绪了一天。神童既满足当下的粉丝，又不会惹怒公司招来麻烦，可谓一绝！

而宣传照中，Super Junior每个人的「一步」姿势不一，官方形容有成员的动作使人联想谍报片中的动作，有成员则是跨越障碍物，有成员是展现具爆发性的舞蹈动作，各有各的风格，「传达Super Junior特有的能量，将会带来趣味性」。

Super Junior出道20周年纪念专辑《Super Junior25》为Super Junior第十二张正规专辑，共收录9首歌，将於7月8日韩国时间下午6时（港台时间下午5时）於各大音源平台公开。

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