接受车银优近距离的告白吧！一定要体验VR演唱会电影中的车银优，尽情享受与他对视的特别时光！

VR电影绝对是相当特别的体验，威秀影城独家推出的《CHA EUN-WOO VR CONCERT：MEMORIES》让我们透过VR装置享受与车银优的两人时光！在整部电影中除了能够以超近距离欣赏车银优的歌舞演出，还穿插著有趣的剧情，并且能够自己选择与车银优共度的结局！

要观赏VR电影必须戴上特定的装置，进入影厅后透过萤幕上的解说操作即可，接上电源并调整好适合自己的松紧度之后，装置会进行视线的对焦以及手部侦测，完成之后电影就开演了。一看见车银优出现在这么近距离的眼前，电影院里同时传出惊呼声，超近距离看见零瑕疵的美颜，加上他似乎只对著你说话的样子，眼神直盯著你看，四目相交的感受想必令AROHA们非常满足，可以全程带著姨母笑看完。



剧情设定车银优陷入与女友ROHA分手的情绪，一登场时甚至眼泪在眼眶中打转，接著他借酒浇愁，带著醉意拿著手机走向你，问你是否该打电话给前女友？接著车银优更是抱著爱犬咚咚入镜一起拍摄，一起带来一首歌曲。每到一个小环节结束，就出现三个格子可让观众选择，把手放在指定位置完成选择，就能看见不一样的画面剧情喔！



透过VR镜头观赏他的演出，画面是相当立体并且有延伸性，上下左右也都可自由转头调整视野，就算去看演唱会站在第一排摇滚区，也不会有这么近的距离，完全不用担心被遮挡住，虽然知道这是录制好的影片，但当车银优凝望著镜头，就像是与你四目相交，追星人追求的不就是这样难忘的瞬间感动吗？这实在太令人心动了，相信观众们都是看著看著不禁嘴角上扬，甚至有种害羞无法直视的心动感觉。



当然要体验VR电影也有些要留意的地方，就是尽可能「不戴眼镜」进行观影，近视的朋友建议配戴隐形眼镜会比较方便，而VR装置必须全程连接座椅左后方的充电线，且长时间配戴下来会感到有点重量，因此60分钟的体验时间算是足够的。《CHA EUN-WOO VR CONCERT：MEMORIES》的演出将於台北京站威秀6月20日到6月29日，台北南港Lalaport威秀7月25日到8月7日以及台中大鲁阁新时代威秀8月22日到9月7日限定演出！详情请上威秀影城官方网站查询。



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