【韩网热门】被前总统文在寅摸过脸的士兵的近况！全网：天啊，居然是他，果然有明星特质

这.... 居然是他！

Theqoo上一则题为「被文在寅前总统摸过脸的士兵的近况」的贴文疯狂传播中，知道该士兵的情况后，网友们连呼「不敢相信！」





[UDT 출신 유튜버 덱스] 대통령과 영부인께서 한 명씩 격려를 해주셨다. 경례를 하거나 인사를 하면 되는데 앞에서 돌발행동을 한 명씩 하더라



문재인 전 대통령 앞에서 무엇을 할까 고민 끝에 ‘볼따구 한 번 만져주십시오!’라고 했다 pic.twitter.com/CrEjfeie4T — 도네 (@DqmjnX0) April 12, 2023

士兵近况：



韩国网友评论：

1. 蛤???????? 竟然是Dex???????????

2. Dex居然是他 太扯了

3. 天啊！

4. 原来以前就有点名气啊？ 很多人居然不知道

6. Dex自己应该也有讲过这件事ᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏ

7. 蛤???? 是Dex????

8. 啊笑死ᄏᄏ是Dex？ ！

9. 当时就觉得他行为像Dex，结果真的是Dex，这是怎么回事ᄏᄏ

10. 原来是Dex啊？ 那时候就觉得他长得很帅

11. 这种事情真的就是「该红的人就是会红」

12. 这件事他在《Radio Star》也讲过吧ᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏ

13. 天啊！震惊了

14. 我是知道的，Dex还说过他跟文在寅（前总统）说「可以让我摸一下您的脸颊吗！」这种故事ᄏᄏᄏ

15. Dex正红的时候这段有被翻出过，还有采访呢ᄏᄏᄏᄏ

16. 什么????? 竟然是Dex????? 天啊

17. 他真是狠角色ᄏᄏᄏᄏ把总统的手拉来摸自己脸颊ᄏᄏᄏ感觉他不管做什么都会成功ᄏᄏ

18. 像小狗狗ᄏᄏ

19. 天啊ᄏᄏᄏᄏ原本只是猜想会不会是Dex，结果竟然是真的

20. 第一次看到那个GIF我还以为是玉泽演就滑掉了，结果居然是Dex，天啊

21. 长得像Dex，再看就想起Dex不是还当过特战兵什么的吗，结果真的是ᄏᄏ

22. 他真的有明星特质ᄏᄏ

原文：https://theqoo.net/square/3777640760

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