【韓網熱門】被前總統文在寅摸過臉的士兵的近況！全網：天啊，居然是他，果然有明星特質

這.... 居然是他！

Theqoo上一則題為「被文在寅前總統摸過臉的士兵的近況」的貼文瘋狂傳播中，知道該士兵的情況後，網友們連呼「不敢相信！」





[UDT 출신 유튜버 덱스] 대통령과 영부인께서 한 명씩 격려를 해주셨다. 경례를 하거나 인사를 하면 되는데 앞에서 돌발행동을 한 명씩 하더라



문재인 전 대통령 앞에서 무엇을 할까 고민 끝에 ‘볼따구 한 번 만져주십시오!’라고 했다 pic.twitter.com/CrEjfeie4T — 도네 (@DqmjnX0) April 12, 2023

士兵近況：



韓國網友評論：

1. 蛤???????? 竟然是Dex???????????

2. Dex居然是他 太扯了

3. 天啊！

4. 原來以前就有點名氣啊？ 很多人居然不知道

6. Dex自己應該也有講過這件事ᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏ

7. 蛤???? 是Dex????

8. 啊笑死ᄏᄏ是Dex？ ！

9. 當時就覺得他行為像Dex，結果真的是Dex，這是怎麼回事ᄏᄏ

10. 原來是Dex啊？ 那時候就覺得他長得很帥

11. 這種事情真的就是「該紅的人就是會紅」

12. 這件事他在《Radio Star》也講過吧ᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏ

13. 天啊！震驚了

14. 我是知道的，Dex還說過他跟文在寅（前總統）說「可以摸一下我的臉頰嗎！」這種故事ᄏᄏᄏ

15. Dex正紅的時候這段有被翻出過，還有採訪呢ᄏᄏᄏᄏ

16. 什麼????? 竟然是Dex????? 天啊

17. 他真是狠角色ᄏᄏᄏᄏ把總統的手拉來摸自己臉頰ᄏᄏᄏ感覺他不管做什麼都會成功ᄏᄏ

18. 像小狗狗ᄏᄏ

19. 天啊ᄏᄏᄏᄏ原本只是猜想會不會是Dex，結果竟然是真的

20. 第一次看到那個GIF我還以為是玉澤演就滑掉了，結果居然是Dex，天啊

21. 長得像Dex，再看就想起Dex不是還當過特戰兵什麼的嗎，結果真的是ᄏᄏ

22. 他真的有明星特質ᄏᄏ

原文：https://theqoo.net/square/3777640760

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