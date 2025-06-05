BTS防弹少年团Jin全款175亿再三购房！钟情顶级公寓The Hill，累计投资高达262亿元

据韩国房地产业界6月5日透露，BTS防弹少年团成员Jin以全额现金无贷款的方式在The Hill购买了一户专用面积243.2㎡的住宅，这也是他第三次在The Hill购房。

The Hill是韩国顶级公寓区之一，位於首尔龙山区汉南洞、建於原檀国大学旧址，由32栋建筑、约600户组成，楼高可达最多12层。 该地以高度的隐私性与大坪数设计闻名，吸引了许多政财界人士与艺人居住，包括金泰希与Rain夫妇、苏志燮、韩孝周等多位知名艺人皆居住於此。



这是Jin第三次购买The Hill的住宅。 早在2019年7月，他就曾以44亿9000万韩元购入一户专用面积233㎡的单位，同年11月再以42亿7000万韩元购入一户专用面积206㎡的单位。 至此，Jin购买的三户房产累计总金额约达262亿韩元。

Jin曾在近期的综艺节目《帅气级较量》中表达对汉南洞地区的喜爱，并指出该地安静的居住环境与林立的美食餐厅是他喜欢的主要原因。



此外，Jin去年从韩国陆军服役期满退伍后积极展开个人活动，推出了首张个人专辑《HAPPY》，参与Netflix综艺《奇案84的奇趣民宿》，通过个人网综《奔跑吧硕珍（Run Jin）》持续展现综艺天赋。

目前BTS已有Jin与J-Hope退伍，V、智旻、柾国、RM、SUGA等人也即将陆续退伍，预计最迟在明年上半年以完整体回归乐坛。

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