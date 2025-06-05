人气女团 aespa 将在27日携新曲《Dirty Work》回归！韩网友：希望一切顺利 VS 无法支持他们了

5日凌晨12点，人气女团 aespa 官方 SNS 上公开新单曲《Dirty Work》的预告影片。

包括同名主打歌在内，将收录英文版和 Instrumental 版本的共3首歌曲，预计会受到全球音乐粉丝的高度关注。

aespa 在2024年发行包含「我只有我才能定义」为主要讯息的正规一辑《Armageddon》展开了强烈的舞台表演，之后发行的《Whiplash》也取得好成绩，在各种国内外颁奖典礼上横扫了大奖，再次迎来巅峰期，新曲会是什么样的风格？也备受关注！



而成员 Karina 上月27日在 IG 上传多张照片，她穿红色和数字「2」的外套，配文使用红色玫瑰表情符号，更新时间刚好是韩国总统选举最终电视辩论结束时段。由於红色及数字「2」是特定参选人的代表色和参选编号，立即引发政治站队嫌疑。即使已经进行道歉，不少激进的韩国网友也表示要抵制她代言的产品。



随著新曲预告公开，又再次在韩网引发热热讨论），韩网友：「回归之前爲什么那样啊？其他成员们加油吧」、「爲什么偏偏现在要回归」、「请无视疯子们，希望一切顺利」、「看颁奖典礼的样子，好像没什么想法，呵呵呵呵」、「在这种时期推出的歌曲竟然是《Dirty Work》」、「形象完全消失了..」、「很好奇会是什么样的歌曲」、「我是不会听的」、「哇，别的成员，特别是外国人成员们有什么罪呢」、「现在无法支持他们了」等等。

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