【6月韩剧】《鬼宫》结局篇，陆星材灵魂夺舍演技爆！《上流寄生族》编剧执导《竞选伙伴》刻划校园政治

今个六月，Viu继续为韩剧迷带来狂欢盛宴！在这个充满阳光和活力的季节里，一连串精彩绝伦的新剧纷纷登场，从浪漫的爱情喜剧到惊险的奇幻冒险、以至古色古香的古装剧种，总有一款能够击中你心。今天就让我们一起走进六月韩剧世界，看看有哪些作品能够成为这个夏天的爆款，又有哪些演员会成为新晋男神女神！

1.《鬼宫》

连番创下高收视记录的话题韩剧《鬼宫》将於本周播出大结局，剧情亦随之进入大直路！最新剧情发展终於揭开了八尺鬼的来历：百年前衍宗大王为了「大义」，让龙潭谷居民成为敌军的代罪羔羊，当地居民们的愤恨集结成八尺鬼，与衍宗大王有著百年恩怨。



承上集故事发展，汝里（苞娜 饰）看到了尹甲的鬼魂，她深知若尹甲（陆星材 饰）归来，姜哲（陆星材 饰）必须交还身体；崔仁善（申瑟琪 饰）询问汝里与姜哲的关系，汝里明确表示她与姜哲不仅仅是兄妹关系，姜哲对此感到开心。尹甲的鬼魂看到两人关系亲密，想到自己整个人生、甚至母亲都被姜哲夺走，不由得心生怨恨，他也不知道自己已渐渐跌入八尺鬼的陷阱⋯⋯失去夜明珠的姜哲法力大不如前，他有预感将要拼上性命与八尺鬼进行生死大战！某夜他被大臣带到妓馆，岂料房内贴满符咒，刹那间符咒的黑灰进入了姜哲耳朵，使他倒地不起；翌日汝里发现眼前的姜哲竟是尹甲，汝里为了寻找姜哲的魂魄展开招魂，却发现他的灵魂竟然也在尹甲的肉体身上，形成「一体双魂」！盲人占卜师诱惑尹甲将神秘液体倒在王的警鬼石上，这样他便能够永远拥有这副身体⋯⋯



2.《24小时健身俱乐部》

《24小时健身俱乐部》以健身为题材，讲述上班族李美兰（郑恩地 饰）从小因为体型未尝真爱，某天她意外结识了新上任的健身房馆长都贤仲（李浚荣 饰），为了逆转人生，美兰痛定思痛报名由贤仲主理的全方位生活管理服务，誓要打造完美的斩男身材！



随著时间推进，剧集本星期即将迎来大结局，美兰渐渐喜欢上贤仲，可是她一直误会贤仲和前女友、人气网红江率藕断丝连，某天她目睹两人离开饭店后非常难过，更自暴自弃疯狂摄取高热量食物！美兰意外得知江率藏有麻醉性止痛药，才得知她一直生病，於是美兰决定和她一起努力健身，以鼓励对方拍摄运动写真；江率也表示非常欣赏美兰的坦率，更建议她在爱人面前勇敢做自己！三个月后，贤仲突然收到江率去世的消息，他在公祭会场遭到指责，指他强逼江率运动导致延误治疗，贤仲因为自责而销声匿迹，此时健身房也出现危机！美兰四处寻找贤仲，某天发现对方在大楼送外卖，於是她拼命点年糕外送，誓要等对方接单送达为止⋯⋯



3.《劳务师卢武镇》

韩国奇幻喜剧《劳务师卢武镇》讲述平凡劳务律师卢武镇（郑敬淏 饰）在一次查访劳动现场时遭遇意外，在生死边缘间，他与神秘的鬼魂签订了生死契约：武镇获得了看见幽灵的能力，以帮助那些死不瞑目的冤魂解决生前未了的劳动问题，他也因此获得生存的机会。卢武镇的小姨子罗熙珠（薛仁雅 饰）发现了他的特殊能力，认定这是一个绝佳的商业机会，於是她拉来网红高坚宇（车学沇 饰）组建了一个特殊的劳务师团队，开始为鬼魂们解决各种问题；与此同时，武镇也在过程中逐渐适应了自己的新能力，并开始理解这份工作的使命和意义。



4.《拜托戒酒吧》

浪漫喜剧《拜托戒酒吧》讲述出身於酒鬼世家、比男人还会喝酒的精英汽车维修师韩锦宙（崔秀英 饰）因为酗酒使生活与人际关系出现裂痕，为了与酒断舍离，她决定重返家乡，期间遇上了非常讨厌酒的医生初恋徐义准（孔明 饰），由此开启一段笑泪交织的戒酒疗愈之旅。



近日剧情讲到锦宙经历种种挫折后，决定重新开始戒酒；与此同时，她也开始关注身边人的酗酒问题，并试图帮助他们戒酒。她与义准之间的感情也逐渐升温，两人开始有了更多的共同话题，义准也趁机坦白旧情，使锦宙陷入困惑⋯⋯

5.《竞选伙伴》

由尹贤秀、李廷湜和崔宇成等演艺生力军主演的全新青少年政治韩剧《竞选伙伴》，聚焦在一所高中内的学生会长选举，讲述卢世勋（尹贤秀 饰）因意外事件沦为全校笑柄，他在阴错阳差下被提名为学生会副会长候选人，并与会长候选人郭尚贤（李廷湜 饰）搭档参选，剧情将描绘一群青少年在面对友情、政治操作和自我成长上的真实面貌。

《竞选伙伴》由《上流寄生族》共同编剧韩进元亲自担任导演和编剧，该剧更入选第28届釜山国际电影节「On Screen」单元并於电影节首映部分内容，可见实力超强！剧集也是新人王尹贤秀首度担任男主角的作品，过去他曾凭藉《犬系恋人》等作品崭露头角，今次有望再度刺激人气！其他主演包括李廷湜、崔宇成、洪华莲、李奉俊等同样令人期待，为观众带来更多青春活力。《竞选伙伴》将於本月19日全套八集一次过上架。



6. 《Biong Biong地球娱乐室 第三季》

俞真、OH MY GIRL主Rapper MIMI和喜剧演员李恩智主持的《Biong Biong地球娱乐室 第三季》讲述四名勇士为了抓捕逃往地球的月球兔子，由此穿越时空展开一连串大冒险！



近日四位主持在节目上提及了由苏志燮和林秀晶主演的经典韩剧《对不起，我爱你》，使该剧在网上平台的播放量急升53倍！特别是首次收看《对不起，我爱你》的20多岁观众人数上升了67倍，可见该节目对於年轻观众的影响力相当惊人！

韩剧《鬼宫》和《24小时健身俱乐部》本周在Viu播放大结局，香港观众万勿错过！同时亦可於电视一并收看《劳务师卢武镇》、《拜托戒酒吧》和《Biong Biong地球娱乐室 第三季》，以及更多粤语配音剧集，尽览精彩节目。

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