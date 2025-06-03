【6月韓劇】《鬼宮》結局篇，陸星材靈魂奪舍演技爆！《上流寄生族》編劇執導《競選伙伴》刻劃校園政治

今個六月，Viu繼續為韓劇迷帶來狂歡盛宴！在這個充滿陽光和活力的季節裡，一連串精彩絕倫的新劇紛紛登場，從浪漫的愛情喜劇到驚險的奇幻冒險、以至古色古香的古裝劇種，總有一款能夠擊中你心。今天就讓我們一起走進六月韓劇世界，看看有哪些作品能夠成為這個夏天的爆款，又有哪些演員會成為新晉男神女神！

1.《鬼宮》

連番創下高收視記錄的話題韓劇《鬼宮》將於本周播出大結局，劇情亦隨之進入大直路！最新劇情發展終於揭開了八尺鬼的來歷：百年前衍宗大王為了「大義」，讓龍潭谷居民成為敵軍的代罪羔羊，當地居民們的憤恨集結成八尺鬼，與衍宗大王有著百年恩怨。



承上集故事發展，汝里（苞娜 飾）看到了尹甲的鬼魂，她深知若尹甲（陸星材 飾）歸來，姜哲（陸星材 飾）必須交還身體；崔仁善（申瑟琪 飾）詢問汝里與姜哲的關係，汝里明確表示她與姜哲不僅僅是兄妹關係，姜哲對此感到開心。尹甲的鬼魂看到兩人關係親密，想到自己整個人生、甚至母親都被姜哲奪走，不由得心生怨恨，他也不知道自己已漸漸跌入八尺鬼的陷阱⋯⋯失去夜明珠的姜哲法力大不如前，他有預感將要拼上性命與八尺鬼進行生死大戰！某夜他被大臣帶到妓館，豈料房內貼滿符咒，剎那間符咒的黑灰進入了姜哲耳朵，使他倒地不起；翌日汝里發現眼前的姜哲竟是尹甲，汝里為了尋找姜哲的魂魄展開招魂，卻發現他的靈魂竟然也在尹甲的肉體身上，形成「一體雙魂」！盲人占卜師誘惑尹甲將神秘液體倒在王的警鬼石上，這樣他便能夠永遠擁有這副身體⋯⋯



2.《24小時健身俱樂部》

《24小時健身俱樂部》以健身為題材，講述上班族李美蘭（鄭恩地 飾）從小因為體型未嘗真愛，某天她意外結識了新上任的健身房館長都賢仲（李濬榮 飾），為了逆轉人生，美蘭痛定思痛報名由賢仲主理的全方位生活管理服務，誓要打造完美的斬男身材！



隨著時間推進，劇集本星期即將迎來大結局，美蘭漸漸喜歡上賢仲，可是她一直誤會賢仲和前女友、人氣網紅江率藕斷絲連，某天她目睹兩人離開飯店後非常難過，更自暴自棄瘋狂攝取高熱量食物！美蘭意外得知江率藏有麻醉性止痛藥，才得知她一直生病，於是美蘭決定和她一起努力健身，以鼓勵對方拍攝運動寫真；江率也表示非常欣賞美蘭的坦率，更建議她在愛人面前勇敢做自己！三個月後，賢仲突然收到江率去世的消息，他在公祭會場遭到指責，指他強逼江率運動導致延誤治療，賢仲因為自責而銷聲匿跡，此時健身房也出現危機！美蘭四處尋找賢仲，某天發現對方在大樓送外賣，於是她拼命點年糕外送，誓要等對方接單送達為止⋯⋯



3.《勞務師盧武鎮》

韓國奇幻喜劇《勞務師盧武鎮》講述平凡勞務律師盧武鎮（鄭敬淏 飾）在一次查訪勞動現場時遭遇意外，在生死邊緣間，他與神秘的鬼魂簽訂了生死契約：武鎮獲得了看見幽靈的能力，以幫助那些死不瞑目的冤魂解決生前未了的勞動問題，他也因此獲得生存的機會。盧武鎮的小姨子羅熙珠（薛仁雅 飾）發現了他的特殊能力，認定這是一個絕佳的商業機會，於是她拉來網紅高堅宇（車學沇 飾）組建了一個特殊的勞務師團隊，開始為鬼魂們解決各種問題；與此同時，武鎮也在過程中逐漸適應了自己的新能力，並開始理解這份工作的使命和意義。



4.《拜託戒酒吧》

浪漫喜劇《拜託戒酒吧》講述出身於酒鬼世家、比男人還會喝酒的精英汽車維修師韓錦宙（崔秀英 飾）因為酗酒使生活與人際關係出現裂痕，為了與酒斷捨離，她決定重返家鄉，期間遇上了非常討厭酒的醫生初戀徐義準（孔明 飾），由此開啟一段笑淚交織的戒酒療癒之旅。



近日劇情講到錦宙經歷種種挫折後，決定重新開始戒酒；與此同時，她也開始關注身邊人的酗酒問題，並試圖幫助他們戒酒。她與義準之間的感情也逐漸升溫，兩人開始有了更多的共同話題，義準也趁機坦白舊情，使錦宙陷入困惑⋯⋯

5.《競選伙伴》

由尹賢秀、李廷湜和崔宇成等演藝生力軍主演的全新青少年政治韓劇《競選夥伴》，聚焦在一所高中內的學生會長選舉，講述盧世勳（尹賢秀 飾）因意外事件淪為全校笑柄，他在陰錯陽差下被提名為學生會副會長候選人，並與會長候選人郭尚賢（李廷湜 飾）搭檔參選，劇情將描繪一群青少年在面對友情、政治操作和自我成長上的真實面貌。

《競選夥伴》由《上流寄生族》共同編劇韓進元親自擔任導演和編劇，該劇更入選第28屆釜山國際電影節「On Screen」單元並於電影節首映部分內容，可見實力超強！劇集也是新人王尹賢秀首度擔任男主角的作品，過去他曾憑藉《犬系戀人》等作品嶄露頭角，今次有望再度刺激人氣！其他主演包括李廷湜、崔宇成、洪華蓮、李奉俊等同樣令人期待，為觀眾帶來更多青春活力。《競選夥伴》將於本月19日全套八集一次過上架。



6. 《Biong Biong地球娛樂室 第三季》

俞真、OH MY GIRL主Rapper MIMI和喜劇演員李恩智主持的《Biong Biong地球娛樂室 第三季》講述四名勇士為了抓捕逃往地球的月球兔子，由此穿越時空展開一連串大冒險！



近日四位主持在節目上提及了由蘇志燮和林秀晶主演的經典韓劇《對不起，我愛你》，使該劇在網上平台的播放量急升53倍！特別是首次收看《對不起，我愛你》的20多歲觀眾人數上升了67倍，可見該節目對於年輕觀眾的影響力相當驚人！

韓劇《鬼宮》和《24小時健身俱樂部》本周在Viu播放大結局，香港觀眾萬勿錯過！同時亦可於電視一併收看《勞務師盧武鎮》、《拜託戒酒吧》和《Biong Biong地球娛樂室 第三季》，以及更多粵語配音劇集，盡覽精彩節目。

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