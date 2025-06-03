STARSHIP娱乐新男团「IDID」还未出道成员就缺一！朴俊奂因谣言而饱受煎熬，最终决定退出组合

以男团「IDID」即将出道的朴俊奂因卷入私生活争议，最终退出组合。

2日，STARSHIP娱乐表示：「最近网路上流传的有关朴俊奂的谣言完全不是事实，本公司通过全年级生活记录簿及学校相关人士的陈述，明确确认朴俊奂是诚实、有责任感的学生。」

同时，还补充道：「在匿名开放聊天室等社区里，僞装成同学的帐号得到了确认。虽然掌握可以判断爲冒充的客观证据，但因爲毫无根据的谣言和恶意诽谤、持续的恶性留言，让未成年朴俊奂正在承受著难以承受的精神痛苦，情况恶化到日常生活受到严重影响的程度。本人认真传达了想要放弃组合活动的意向，因此决定尊重其意愿，给予充分的休息时间。」



最后STARSHIP娱乐也承诺爲了让朴俊奂恢复健康，重新开始向著自己新的梦想前进，今后也会毫不吝啬地给予支援。接著还公开朴俊奂谣言散布者A某的手写反省书，反省书写道：「散布有关朴俊奂的虚假谣言，给朴俊奂及其家人、经纪公司及粉丝们带来了严重的损失，对此深表歉意。」



另外「IDID」是STARSHIP娱乐通过《Debut's Plan》生存节目选出的8人组（金民财、张容熏、白峻赫、朴元彬、秋喻纂、郑势潣、朴俊奂、朴省炫）男团，他们原计划今年下半年正式出道歌谣界，随著朴俊奂的退出，也变成了7人组。



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