《藍色大海的傳說》、《玉氏夫人傳》等熱門韓劇「黃金綠葉」演員崔廷宇去世，享年69歲！曾是反派、爸爸專業戶

資深演員崔廷宇（崔政宇）於5月27日傳出辭世消息，享年69歲，消息一出令演藝圈及粉絲深感惋惜。

崔廷宇所屬經紀公司Bless ENT稍早向韓媒「Star News」證實訃聞，表示：「今天上午接到訃告通知。 他年紀也大了，平時有一些疾病，去年還因面部神經麻痺（俗稱中風）而十分辛苦。」此外，也有消息指出，崔廷宇生前曾飽受恐慌症與憂鬱感困擾。 然而經紀公司表示確切死因目前仍在確認當中。



1957年出生的崔廷宇，1975年以舞台劇《某位演員的一生》正式出道，開啟他長達近半世紀的演藝之路。 他活躍於劇場、配音、電視劇與電影等多元領域，曾參與的代表作品包括電視劇《神的測驗》、《五個孩子》、《藍色海洋的傳說》，以及電影《寂噤計劃》、《贖命救援》等，深受觀眾喜愛。 即便近年飽受疾病纏身，他依然積極投身於《暴君》、《少年法庭》、《可疑的她》、《玉氏夫人傳》等新作，展現對演藝事業的熱忱。



據悉，崔廷宇的靈堂設於金浦友利醫院殯儀館，出殯儀式將於5月29日上午10點舉行。 粉絲與演藝界友人紛紛表達哀悼之意，感念這位用一生奉獻舞台與大小螢幕的老戲骨。

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