刚火就爆恋情？！《机智住院医生生活》「具道元」被爆与模特热恋7年，分手又复合！经纪公司：多年老友

演员郑准元被爆与模特兼演员姜承贤恋爱传闻，虽迅速划清界线称「只是亲密朋友」，但外界仍因两人过往的缘分与复合说猜测不断，引发高度关注。

凭藉最近完结的 tvN 热门剧《机智住院医生生活》备受瞩目的郑准元，於5月27日被韩媒踢爆曾与姜承贤的交往过。 起因是一篇SNS，有网友根据两人发布的SNS照片提出所谓的「情侣IG」疑云，指出同一地点、相似物品疑似是情侣物件。



据悉，郑准元与姜承贤首次见面是在2018年上映的电影《信徒》（又译《毒战》、《毒战寒流》）片场，之后两人不仅止於工作缘分，还与共同好友组团旅行、频繁见面。 甚至有业界人士透露：「其实圈内早有传言说两人从《信徒》后交往长达7年，中间曾分手过一次，后来又听说复合了。随著郑准元近期走红，复合传闻在圈内被越来越多地提及。」暗示他们关系不只是「朋友」这么简单。



随著郑准元所属公司 Alien Company立刻否认，强调「只是因合作《信徒》变亲近的朋友」。 姜承贤所属社 Kang Entertainment也表态：「两人是多年老友。」尽管双方强力否认，但圈内外对这段「疑似超越朋友」的关系仍抱有好奇心。 随著郑准元人气高涨，未来不仅演艺动向，连私生活也将持续成为关注焦点。



据韩媒「OSEN」独家透露，其实在《机智住院医生生活》播出期间，报社就曾向郑准元所属公司询问与姜承贤的恋爱传闻，当时公司请求「真的只是亲密朋友，请不要报导」。 然而最终还是因网路社群的「情侣SNS」爆料，恋爱传闻再度浮上台面。

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