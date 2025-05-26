继IU之后，女团IVE将於6月入驻全球粉丝沟通平台Berriz

今日据TV Daily独家报导，女团IVE将在全球K文化粉丝平台Berriz上开设官方粉丝社群，预计将於 6 月正式上线。

Berriz是由Kakao娱乐公司打造的粉丝平台，旨在让热爱K文化的全球粉丝社群能够互动交流，共享乐趣。



此前加入Berriz的IU曾兴奋表示「我也有了粉丝社群」，称赞「Berriz」这个名字从含义到语感都非常好。 IU通过Berriz济宁直播时，短短7分钟就涌入3万人观看，UAENA（粉丝名）的爱心数也超过100万，但伺服器并没有崩溃，令IU感到十分满意。

另一方面，IVE在去年4月发行了第二张迷你专辑《IVE SWITCH》后，展开了出道以来的首场世界巡演「IVE THE 1ST WORLD TOUR 'SHOW WHAT I HAVE'」，横跨亚洲、美洲、欧洲、南美等约19个国家、28个城市，共计37场完美收官。



此外，IVE在今年2月发行的第三张迷你专辑《IVE EMPATHY》达成了百万销量的成绩，主打歌《Rebel Heart》和《Attitude》均深受粉丝喜爱。

Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻