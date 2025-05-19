《Heart Signal 3》「工科女神」徐敏在上传遗书！未婚先孕遭男方「断联+起诉骚扰」，精神身体双重打击

《Heart Signal 3》出演者徐敏在本月初透过IG宣布怀孕，同时曝光男友身份、怒指对方玩消失不负责，随后被男方以跟踪骚扰起诉。沉默多日后，徐敏在再次开始公开喊话，甚至上传了疑似遗书的内容。

17日，徐敏在PO出多张合照并写道：「如果还有哪怕一点道德，就联络我吧。 你上学上班顺利吗？ 我什么都做不了，因为生病和难过，每天都有几十次想死，只因小孩才坚持住……每天都在祈祷不要让我做出极端选择。 看来你有时间上学、上班、享受兴趣爱好，是希望随著时间流逝而被遗忘吗？ 还是说，你希望我在那之前死掉呢？」



徐敏在解释称，因为希望与小孩爸爸进行对话，现在已经被男方起诉跟踪骚扰，不伦真相如何都暂时不被允许与男方直接联络，所以只能透过媒体发声。

今日下午，徐敏在通过IG限动PO出一张黑底图片，标题「遗书」二字，具体内容则被涂白掩盖，落款是目前改用的名字「徐恩佑」。 徐敏在写道：「精神肉体承受痛苦的人是谁呢？ 是怀了小孩却在独自挣扎的人呢，还是躲起来支付几千万聘用大型律所、起诉孩子妈妈的人呢？」徐敏在透露称，妈妈曾给男方传去简讯，劝他就算为小孩著想也应通过对话解决问题，结果男方又回「不要联络」，令徐敏在无语：「是不是连我妈妈也要起诉？」



韩网友担心她的状况，纷纷留言希望她撑过难关，并应为从男方那边获得应有的补偿，和小孩一起好好生活下去。

徐敏在於本月3日首次通过IG宣布怀孕及遭到男方断联，同时公开男方照片、姓名、学校公司、对话记录等私人资讯，随后被男方起诉跟踪骚扰。男方律师的说法是，男方从未回避责任，反而遭到徐敏在侵害名誉、跟踪骚扰、非法囚禁等等。据徐敏在透露，男方比她小4岁，目前就读某大学工业设计专业，父亲是韩国最大资讯科技公司NAVER的高层人士。



此外，徐敏在曾在现代汽车担任维修工程师，2020年出演恋综《Heart Signal 3》以「工科女神」形象获得关注，2022年自曝曾和WINNER成员南太铉交往并一起吸食冰毒，被判有期徒刑10个月、缓期2年。

相关阅读：《Heart Signal 3》「美女工程师」徐敏在孕后遭断联，公开喊话男友反被告跟踪！网友怒：难怪出生率上不去

Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻