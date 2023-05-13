《Heart Signal4》未开播先引发争议！女嘉宾被爆有交往的男友：经常在SNS上炫耀医生男友

恋综《Heart Signal》第4季还有不到一周开播，却在韩网上引爆争议。

《Heart Signal》於2017年播出第一季，主要围绕素人男、女嘉宾们的同居生活展开，展现了现代年轻男、女的恋爱观，每一季都成为热门话题。 尤其是以出众的美貌和魅力俘获男嘉宾心的人气女嘉宾不仅在播出当时，还在节目结束后关注度也极高，不少人也藉此机会进军新领域。



《Heart Signal4》开播在即，没想到在韩网掀起了不小的争议。 此前节目组公开了预告片，凭藉亮丽的外型备受关注的A某明明有交往的男友却还是出演了这档恋总。 有网友爆料：「出演者们知道要上电视应该小心一点吧，那位短发女生2、3个月之前还在ig上发交往很久的男友的内容。 2月份的时候还公开庆祝了与男友的交往500天纪念日，节目快上映了就把ig都删了，年初的时候还上传过和男友去日本旅行的照片。」



还有网友踢爆：「A某经常炫耀自己的医生男友」、「2个月之前明明和交往了很久的男友一起去旅行」、「ig上都秀恩爱了为什么还要上恋综？」 随著话题的发酵，A某已经删除了ig帐号。 为防止节目播出途中出演嘉宾爆出负面消息，节目组早前就透露已经查阅了嘉宾们学生时期的生活记录簿，却在节目开播之前依旧引发了争议。对此节目组也迅速澄清称：「传闻并非事实，嘉宾们是在单身的情况下出演了节目。」

此外，上个月《Heart Signal》录制时期因片场过於吵杂引起周围居民的不满，数次投诉节目组，一度惊动了警方。

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