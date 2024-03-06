【韩网热帖】令人震惊的《换乘恋爱》拍摄现场

有网友PO出之前遇到某节目拍摄，表示当时不知是在拍《换乘恋爱》，不然就过去合照了。 照片中，两位出演者在吃饭约会，周围多台摄影机和数名工作人员引起瞩目。





节目播出画面：



韩国网友评论：

1. 这样真的能约会吗？

2. 我还以为摄影机离很远，这样也能产生感情吗，神奇kkk

3. 据说只有一开始会意识到摄影机，过两天就适应了

4. 娜妍和熙斗就是在这样的围观中吵架吗？

5. 《我是SOLO》也是这样，甚至出演者躺在宿舍床上工作人员就站在旁边拍，据说过几天就意识不到镜头了kkk

6. 《Heart Signal》宿舍里也是这样拍的，后期用CG抹掉摄影机和工作人员kkkk

7. 哇，根本就是电视剧片场啊

8. 之前听人说过现场有几十位工作人员，压迫感超强。 也许拍恋综会产生一种使命感，觉得必须做出点什么才能不辜负大家的辛苦

9. 这种状况下还能成为真情侣的一定是真爱

10. 看来海恩和贤圭是真的爱上彼此

11. 上班时都会谈恋爱嘛，这种情况也很有可能

12. 哇kkk调情时不会觉得很丢人吗

出处：https：//theqoo.net/hot/3131005645

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