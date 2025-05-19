MAMAMOO颂乐台湾出道？将发行华语单曲！来台曾唱多首台湾华语歌感动粉丝

MAMAMOO颂乐经纪公司稍早宣布，颂乐将在下月发行华语单曲！

「颂乐将在6月11日发行中文单曲〈Floating Free〉（플로팅 프리），颂乐将透过此次单曲积极展开首次的海外活动。」颂乐经纪公司RBW如此表示，而预告海报海报上手机画面上是世界地图，表现了音乐连结了台北和首尔两个都市，显示时间就是歌曲发行的时间。MAMAMOO官方社群发文亦特地标上「颂乐」中文名字。



经纪公司一句「透过此次单曲积极展开首次的海外活动」，使人好奇颂乐是否会正式在台湾发展，算是在台湾出道了？颂乐本人在IG分享限时动态也说：「我的第一次挑战开始了！」说到颂乐和台湾，颂乐近年可是「台湾灶跤大战」名列前茅韩星，来台开唱时也每每用心准备和台湾粉丝容顺及MOOMOO们能更贴近的台湾华语歌曲，如八三夭〈想见你想见你想见你〉、阿密特（张惠妹）〈彩虹〉、邓丽君〈月亮代表你的心〉与梁文音〈分手后不要做朋友〉，和梁文音还隔空约定好有机会再见。



*延伸阅读：‎〈颂乐献唱〈分手后不要做朋友〉，原唱梁文音喊「我也要当水某」还回礼！一来一往喊话太可爱〉‎

颂乐今年1月才来台湾举行TALK CONCERT「Solar's TALK CONCERT [Topic Check] in TAIPEI」，海外仅台湾有，足见对台湾粉丝之重视。上月颂乐才发行第二张单曲专辑《WANT》，首次推出的华语歌很快就要在下月与大家见面，6月11日凌晨1时於各大音源平台公开。时间上你没看错！一般都是以韩国时间凌晨0时为准，但在此应是以台湾时间0时为准改成韩国时间凌晨1时公开。据RBW提供台湾媒体消息，〈Floating Free〉是献给全世界粉丝的信，想传达即便语言不同但仍能透过音乐相互理解、连结，且她已学了中文五个多月，录音上花了不少时间调整发音。



另外，台湾超商7-ELEVEn一年一度举行的「高雄啤酒音乐节」，稍早提示一组表演阵容是「今天容许你先喝醉」，藏头诗「今容先」一看就是颂乐本名「金容仙」，看来颂乐很快7月又会在台湾演出并演唱〈Floating Free〉！



▼附上颂乐最新曲〈WANT〉MV



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