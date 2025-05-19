《柔美的细胞小将3》明年开播！「申驯鹿」人选确定，《玉氏夫人传》金载原确定成为金高银新男友！

《柔美的细胞小将》时隔3年确定制作第三季，「柔美」金高银也确定继续出演，让许多剧迷都相当期待！

《柔美的细胞小将》改编自同名人气网漫，讲述成爲明星作家回归的「柔美」和依然只知道柔美的细胞们再次成长，像往常一样相爱的故事，是一部刺激细胞的共鸣罗曼史。



平凡的上班族「柔美」有了作家的新梦想，经过努力后她成爲明星作家。虽然作爲能够俘获读者芳心的浪漫小说作家，获得巨大成功，但对「柔美」来说，最困难的是爱情，细胞们也像暂时休息一样安静，没有一件激动的事情。直到「申驯鹿」的登场，给她带来新鲜的变化。

今日（19）确定「申驯鹿」由金载原饰演，他是朱莉文学社编辑部的新PD，脸上带著甜蜜的表情、是只有「异性细胞」才能支配的冷酷人物，但了解之后发现他具有反转魅力。



金载原在2018年以模特儿出道，从2021年开始转型爲演员，出演《我们的蓝调时光》、《欢迎来到王之国》、《名校的阶梯》、《玉氏夫人传》等多部作品，还特别出演《外伤重症中心》，目前正在拍摄《杜奥女士》。金载原也表示：「能通过好机会加入备受喜爱的作品，感触很深。这次作品我也会尽最大努力打造出帅气的驯鹿，希望大家能多多喜爱。」



另外，TVING原创系列《柔美的细胞小将3》由《认识的妻子》、《柔美的细胞小将》系列李尚烨导演执导，《柔美的细胞小将》、《阿尔罕布拉宫的回忆》宋在贞编剧和《柔美的细胞小将》金景兰编剧共同合作打造，预计在明年上半年拨出。

Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻