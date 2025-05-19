《Heart Signal 3》「工科女神」徐敏在上傳遺書！未婚先孕遭男方「斷聯+起訴騷擾」，精神身體雙重打擊

《Heart Signal 3》出演者徐敏在本月初透過IG宣佈懷孕，同時曝光男友身份、怒指對方玩消失不負責，隨後被男方以跟蹤騷擾起訴。沉默多日後，徐敏在再次開始公開喊話，甚至上傳了疑似遺書的內容。

17日，徐敏在PO出多張合照並寫道：「如果還有哪怕一點道德，就聯絡我吧。 你上學上班順利嗎？ 我什麼都做不了，因為生病和難過，每天都有幾十次想死，只因小孩才堅持住……每天都在祈禱不要讓我做出極端選擇。 看來你有時間上學、上班、享受興趣愛好，是希望隨著時間流逝而被遺忘嗎？ 還是說，你希望我在那之前死掉呢？」



徐敏在解釋稱，因為希望與小孩爸爸進行對話，現在已經被男方起訴跟蹤騷擾，不倫真相如何都暫時不被允許與男方直接聯絡，所以只能透過媒體發聲。

今日下午，徐敏在通過IG限動PO出一張黑底圖片，標題「遺書」二字，具體內容則被塗白掩蓋，落款是目前改用的名字「徐恩祐」。 徐敏在寫道：「精神肉體承受痛苦的人是誰呢？ 是懷了小孩卻在獨自掙扎的人呢，還是躲起來支付幾千萬聘用大型律所、起訴孩子媽媽的人呢？」徐敏在透露稱，媽媽曾給男方傳去簡訊，勸他就算為小孩著想也應通過對話解決問題，結果男方又回「不要聯絡」，令徐敏在無語：「是不是連我媽媽也要起訴？」



韓網友擔心她的狀況，紛紛留言希望她撐過難關，並應為從男方那邊獲得應有的補償，和小孩一起好好生活下去。

徐敏在於本月3日首次通過IG宣佈懷孕及遭到男方斷聯，同時公開男方照片、姓名、學校公司、對話記錄等私人資訊，隨後被男方起訴跟蹤騷擾。男方律師的說法是，男方從未迴避責任，反而遭到徐敏在侵害名譽、跟蹤騷擾、非法囚禁等等。據徐敏在透露，男方比她小4歲，目前就讀某大學工業設計專業，父親是韓國最大資訊科技公司NAVER的高層人士。



此外，徐敏在曾在現代汽車擔任維修工程師，2020年出演戀綜《Heart Signal 3》以「工科女神」形象獲得關注，2022年自曝曾和WINNER成員南太鉉交往並一起吸食冰毒，被判有期徒刑10個月、緩期2年。

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