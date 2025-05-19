TWICE今夏回归！7月携第四张正规专辑强势登场

JYP娱乐於5月19日透过官方SNS宣布，TWICE将於今年7月带著第四张正规专辑华丽回归。 这是她们自2021年11月推出《Formula of Love》以来，时隔约3年8个月的新专辑。

同时也公开了回归的前导影片。 影片中，9位成员以一头长发亮相，展现出与众不同的气场。 她们穿著印有「FOUR（四）」字样与文字图案的裙子，以相似风格的造型呈现团队感。



在此之前，TWICE曾透过第五次世界巡演「READY TO BE」与粉丝们见面，横跨全球27个地区，举办了51场演出，与150万名ONCE（官方粉丝名）一起创下难忘的旅程。

延续这股气势，TWICE预计在今夏点燃更高的热度。 发行正规4辑后，她们将於8月2日登上美国伊利诺州芝加哥格兰特公园举行的音乐节「Lollapalooza」舞台，担任压轴表演嘉宾，展现全球级人气与实力。

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