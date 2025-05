TWICE今夏回归！7月携第四张正规专辑强势登场

JYP娱乐於5月19日透过官方SNS宣布,TWICE将於今年7月带著第四张正规专辑华丽回归。 这是她们自2021年11月推出《Formula of Love》以来,时隔约3年8个月的新专辑。

同时也公开了回归的前导影片。 影片中,9位成员以一头长发亮相,展现出与众不同的气场。 她们穿著印有「FOUR(四)」字样与文字图案的裙子,以相似风格的造型呈现团队感。



TWICE 4TH FULL ALBUM



INTRO: FOUR



JUL 2025



