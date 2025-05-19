《全知干预视角》i-dle 队长田小娟：「版税收入？说实话，中国的收益更多。」

在近期播出的MBC综艺节目《全知干预视角》中，人气女团 i-dle 上节目，谈到了「版税收入」以及来自中国的收益，让大家都相当的惊讶。

当天，成员们参加了一场以「葬礼」为概念的活动。随著与公司续约，她们将团名中代表女生的「(Ｇ)」去除，重新以「i-dle」这个团名进行品牌重塑，并以送别「Ｇ」（女）字的葬礼作为活动主题。





队长田小娟表示：「出道前其实团名中没有『女』（여자）这个字，是出道后透过新闻才知道的。原本就是 i-dle，后来突然加上了 G 和『女』。」成员美延则补充：「现在感觉像是找回了我们的名字。」



PS：原团名 (G)I-DLE（(여자)아이들），现在改为 i-dle（아이들）。

接著，田小娟坦率表示：「大家对版税好像有很多误解。其实版税收入不多，就算参与作词作曲，中国那边的收益还是比较高。」

成员雨琦则表示：「出道后的前七年，所有收益都是平均分配的。续约后才改为个人结算。我第一次赚到钱，就买车送给父母当礼物。」



▼《全知干预视角》第346集，i-dle 续约后首个综艺，真情剖白续约原因。每逢星期日下午於「Viu」上线。



▼此外，今晚（2025.05.19）九点(KST)成员们将进行回归live直播与粉丝们直接互动：



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