《机智住院医生生活》解散男团被召回！HI-BOYZ严JAY、然竣、秀彬（TXT）确定登上音乐节目表演啦

《机智住院医生生活》中诞生的男团HI-BOYZ不只有高清舞蹈版影片，还有练习室私服的影片，现在居然还要出演打歌节目《M！CountDown》，完全成为了逆行神话（？）啦！

tvN X Netflix 热播韩剧《机智住院医生生活》里，偶像出身的热情住院医生：严在一（姜有皙 饰），要在现实中实现愿望了！他将和男团TOMORROW X TOGETHER（TXT）的成员然竣和秀彬一起出演音乐节目。



Mnet 音乐节目《M Countdown》方面於16日下午向 iMBC 娱乐表示：「 HI-BOYZ 将於下周（22日）出演《M Countdown》，目前正在讨论详细事项中。」



HI-BOYZ 是 tvN 周末剧《机智住院医生生活》中登场的虚构男团，戏里由姜有皙饰演的严在一是该团体出身、现为钟路律帝医院妇产科的住院医生，性格热情奔放，非常讨喜的角色。



TOMORROW X TOGETHER 的然竣和秀彬也以 HI-BOYZ 成员身份惊喜客串了第9集，这次将与姜有皙一同登上《M Countdown》舞台，带来歌曲〈如果那一天来临〉的表演。



▼〈如果那一天来临〉高清舞蹈版：



▼练习室舞蹈影片：



据悉，〈如果那一天来临〉的编舞由崔容俊老师负责指导（为SEVENTEEN、Wanna One、TWICE、宇宙少女...多组团体编舞过不少歌曲），目前也在社群媒体上掀起challenge挑战热潮。

▼连challenge版本也有，真是太丰富了～！XD



▼〈如果那一天来临〉这首歌则是由TXT完整体参与的 OST，附上 MV 给大家欣赏：



此外，《机智住院医生生活》将於5月18日播出最终回，正式完结。



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