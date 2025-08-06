这部剧阵容太疯太强大！申惠善、孔明、金材昱主演浪漫喜剧《隐秘的监察》正式投入拍摄工作

tvN 全新韩剧《隐秘的监察》确定由申惠善、孔明、金材昱、洪华莲主演并投入拍摄，华丽的演员阵容引发高度关注。

预计於 2026 年播出的 tvN 新剧《隐秘的监察》讲述魅力非凡又隐藏秘密的监察室室长朱仁雅（申惠善 饰）与一夕之间被降职为违反公司内部风纪负责人的王牌卢基俊（孔明 饰），两人监视公司内男女之间各种恋爱的浪漫喜剧。



▼申惠善将化身为隐藏秘密、甜美又冷酷的监察室室长「朱仁雅」。她是个对工作绝不容许一丝松懈的人，因「盯上谁谁就完蛋」而被称为「朱仁OUT」，又因「反抗就会被踩得粉碎」而有「朱之凄惨」的绰号，并以「最年轻女性主管」之姿创下佳绩。然而，她与自己亲手任命为「违反公司内部风纪负责人」的卢基准纠缠后，迎来混乱的办公室人生。以多元演技变身深受大众喜爱的申惠善表示：「真的非常期待，也会努力准备，以更好的面貌与大家见面。」



▼孔明饰演的「卢基俊」，是从监察室王牌沦为「朱仁雅 PICK」的违反公司内部风纪狙击手。他是拥有聪明头脑、完美身材与外貌的「Alpha 男」，却因朱仁雅的登场，让顺风顺水的人生急踩刹车，从精英监察 1 组被贬至问题监察 3 组。孔明预告将带来演技变身，并表示：「能够参与《隐秘的监察》是莫大的荣幸。我会以崭新的面貌与观众见面，请多多期待与关注。」



▼金材昱饰演隐藏空虚於优雅外表下的财阀三世「全在烈」。全在烈为了在危险的继承竞争中胜出，选择现实而非爱情。将为复杂多变的角色增添说服力的金材昱说：「希望这部作品能让大家每集都看得津津有味，我会努力准备的。」



▼而在韩剧《宝物岛》以扎实演技受到瞩目的洪华莲，将化身为海雾集团的颜值担当、同时也是全在烈的特别秘书「朴雅静」。她虽拥有出众外貌，却意识到那只是让人生难度更高，因而总是保持戒心生活，直到首次陷入刻骨铭心的单恋。洪华莲表示：「我努力想把朴雅静角色的多样面貌有趣地呈现出来。希望能以更进步的模样向大家问候。」



在浪漫喜剧类型中展现与众不同表现的制作团队强强联手，让剧迷倍感期待。曾以《那家伙是黑炎龙》《有利的诈欺》展现刺激感官实力的李秀贤导演执导此剧，并由与《浪漫速成班》携手创作的吕恩浩编剧执笔。此外，打造《浪漫速成班》《认识的妻子》《举重妖精金福珠》等多部「人生浪漫喜剧」的杨熙胜编剧也以创作者身分参与，坚强阵容更加引发关注。本剧将於 2026 年播出。



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