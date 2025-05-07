《在你视线停留的地方》崔呈媛结婚两年平安诞下一子！张义秀、高媛熙等留言祝福

韩国首部BL剧《在你视线停留的地方》女主角、Super Junior〈Magic〉MV女主角，曾往中国与台湾发展的崔呈媛（韩国艺名최연청，本名최규리），昨（6）宣布顺利产下一子。

崔呈媛2023年结婚，宣布婚讯时曝光自己先前罹患甲状腺癌休息了三年‎，引发关注。崔呈媛婚后仍有活动，包括《在你视线停留的地方》电影版宣传。去年她来台发展，与歌手阿沁所属音乐公司「晴空未来」合作，担任相关歌唱比赛评审也担任阿沁演唱会嘉宾，更合唱歌曲、发行独唱曲。不过崔呈媛这几个月以来再无来台活动，不晓得是否因为怀孕，去年圣诞节宣布怀了宝宝，当时KARA姜知英、台湾演员吴季璇都恭喜她。



昨日，崔呈媛发文透露自己历经30小时才生下孩子，向大家报平安目前在调理院（产后护理中心）过得很好，她还说：「那个小小的孩子曾在我肚子里，还是不敢相信……」她感谢儿子健康出现也感谢守护自己的丈夫等人，演员高媛熙、与因《在你视线停留的地方》结为好友的男主角张义秀、演员文智厚分别留言祝福「天啊！姐姐辛苦了，恭喜」、「太漂亮了！恭喜」、「呈媛啊多么多么恭喜得子，辛苦了」。



▼《在你视线停留的地方》



虽著好消息传开，她用限时动态感谢大家关注，截图是她生产的消息登上某报第二名。后来她再度发文分享喜悦，近期参与《单身即地狱4》的演员张泰旿、Dal★Shabet世理都留言恭喜。



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