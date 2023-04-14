《在你视线停留的地方》准备电影版重制！张义秀拍韩基灿甜喊「我无法把视线从你身上移开」

开启K-BL（韩式BL、韩腐）第一响炮的《在你视线停留的地方》，2020年播出至今一直是许多观众的「初心」，韩基灿与张义秀这对演员CP搭档也吸引许多粉丝喜爱。

今年2023年年初，韩基灿与张义秀睽违许久再次於大众面前同框，两人於IG发布了私下约吃饭、拍拍贴的合照，让粉丝惊喜的纷纷敲碗：该拍《在你视线停留的地方》第2季了吧！（当时更多合照请点此前往）



虽然尚未有第2季消息，但很可能在准备电影版重制！11日韩基灿、张义秀、黄多瑟导演与《在你视线停留的地方》制作方W-STORY，都纷纷发布或转传他们在录音室的画面。韩基灿和张义秀都拍了对方录音画面，张义秀还用剧名开撩写下「我无法把视线从你身上移开」。



导演转传直接表示「敬请期待电影版」，而从剧透的画面可猜测是当年电影版的重制，可能是专注推出BL剧的平台Heavenly与连锁电影院CGV推出的企划，预计要将泰剧《千星传说》、韩剧《经常请吃饭的理事大人》与《在你视线停留的地方》还有台剧《永远的第一名》搬上韩国大银幕。



虽然有网友认为这种电影版基本上「只是把每集连结起来」、可看性不足没必要期待，但也有网友好奇主角们重新录音是否代表会新增内容，而且对於两人二搭更抱有期待了。

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