TWS以新歌拿下「六冠王」称号！成为 2025 年首位达成「音乐节目：大满贯」的偶像团体

人气男团 TWS 以第三张迷你专辑《TRY WITH US》主打歌〈随心奔跑不是很帅吗？〉（Countdown!）在音乐节目上横扫六座冠军，成为 2025 年首位达成大满贯的歌手。这项成就是他们出道约 1 年 3 个月以来的佳绩，也是第五代男团中的首例。

▼ TWS〈随心奔跑不是很帅吗？〉MV已累积2085万观看次数：



TWS 将於今年 7 月正式进军日本，并展开首次的当地巡演。

所属公司 Pledis 娱乐於昨天宣布：「TWS 将自 7 月起举办为期约一个月的《2025 TWS TOUR '24/7: WITH:US' IN JAPAN》。」



此次巡演将於 7 月 11 日从广岛开跑，接续在爱知（13～15 日）、福冈（17～18 日）、宫城（25～26 日）、大阪（28～30 日）、神奈川（8 月 9～10 日）等六个城市举行，共计 13 场演出。此前，TWS 将於 6 月 20～22 日在首尔松坡区蚕室室内体育馆举办《2025 TWS TOUR '24/7: WITH:US' IN SEOUL》，与韩国粉丝们先行见面。



而 TWS 将於巡演前的 7 月 2 日推出日本出道单曲〈Nice to see you again〉（はじめまして/很高兴再次见到你）。此单曲收录包含原创日文歌曲在内共三首曲目，以如同每个人都曾经历过的悸动与闪耀、宛如夏日回忆般的作品，带来日常中的特别感受。TWS 将透过这张作品，向当地粉丝传达清爽有朝气的首次问候。



TWS 在正式出道前便已在日本音源榜上崭露头角。去年发行的首张韩语单曲专辑《Last Bell》在当地累积出货量突破 10 万张，获得日本唱片协会的「金唱片」认证。今年 3 月举办的首次粉丝见面会《2025 TWS FIRST FANMEETING '42:CLUB' IN JAPAN》共三场公演全数售罄，成绩相当惊人。

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