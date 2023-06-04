没想到还能看见「23点」大国男儿版的〈Mirotic〉！现身女演员崔呈媛婚礼与新郎合舞逼哭人家

《PEAK TIME》化名「23点」的大国男儿Karam、仁俊与Jay（蓝俊奂），因演唱东方神起〈魔咒－Mirotic〉一炮而红，可惜在决赛前夕退赛，无缘进入TOP6带给观众更多惊艳表演。

蓝俊奂近日在韩国首尔举行见面会，未来也将在日本横滨与大阪、台湾台北举行，不过碍於版权关系，虽然有演唱〈Mirotic〉的环节，但禁止观众拍摄，所以如果不去见面会是听不见看不见蓝俊奂版本的〈Mirotic〉，只能在YouTube重温节目版本。



没想到，昨（4）日蓝俊奂出席了Karam挚友、女演员崔呈媛的婚礼，三人与男演员文智厚（前男团A-Jax成员）还有新郎合体跳了五人版〈Mirotic〉，不仅嗨翻现场还逼哭新娘崔呈媛。



崔呈媛和Karam目前正组合团体「YC family」，在TikTok演出各种短剧颇受欢迎，拥340万粉丝。在Karam身陷私生活遭非议重新面对大众后，崔呈媛曾在Karam的发文按赞并留言拍手符号给予支持。此次Karam携队友、文智厚与新郎给予崔呈媛惊喜，崔呈媛当场感动落泪外，后来也在IG分享因为不知道丈夫偷偷练习，所以哭了，还说「Karam哥哥第一次看到我哭……我变得很懦弱TT 上年纪了」。



下一篇限时动态崔呈媛便分享23点〈Mirotic〉相关短片，该短片上主副标题写「继英雄在中之后，首次看见的完美Mirotic导入;;」、「哇，闭上眼睛听的话就是英雄在中…」，崔呈媛写下：「我特别喜欢这个……声音与舞蹈同时都很完美……而且很久没看到这个组合了……还是最要好的哥哥（哭脸+笑脸）。」和Karam好交情表露无遗。



趁著限时动态还没过期，快到新娘崔呈媛的IG欣赏蓝俊奂、文智厚与新郎的〈Mirotic〉吧！

*推荐阅读：‎SJ〈Magic〉MV、BL剧《在你视线停留的地方》女主角崔呈媛成功抗癌，披婚纱当6月新娘‎（内文亦提及崔呈媛与Karam的友谊，包括YC family TikTok）

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