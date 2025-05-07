《在你視線停留的地方》崔呈媛結婚兩年平安誕下一子！張義秀、高媛熙等留言祝福

韓國首部BL劇《在你視線停留的地方》女主角、Super Junior〈Magic〉MV女主角，曾往中國與台灣發展的崔呈媛（韓國藝名최연청，本名최규리），昨（6）宣布順利產下一子。

崔呈媛2023年結婚，宣布婚訊時曝光自己先前罹患甲狀腺癌休息了三年‎，引發關注。崔呈媛婚後仍有活動，包括《在你視線停留的地方》電影版宣傳。去年她來台發展，與歌手阿沁所屬音樂公司「晴空未來」合作，擔任相關歌唱比賽評審也擔任阿沁演唱會嘉賓，更合唱歌曲、發行獨唱曲。不過崔呈媛這幾個月以來再無來台活動，不曉得是否因為懷孕，去年聖誕節宣布懷了寶寶，當時KARA姜知英、台灣演員吳季璇都恭喜她。



昨日，崔呈媛發文透露自己歷經30小時才生下孩子，向大家報平安目前在調理院（產後護理中心）過得很好，她還說：「那個小小的孩子曾在我肚子裡，還是不敢相信……」她感謝兒子健康出現也感謝守護自己的丈夫等人，演員高媛熙、與因《在你視線停留的地方》結為好友的男主角張義秀、演員文智厚分別留言祝福「天啊！姐姐辛苦了，恭喜」、「太漂亮了！恭喜」、「呈媛啊多麼多麼恭喜得子，辛苦了」。



▼《在你視線停留的地方》



雖著好消息傳開，她用限時動態感謝大家關注，截圖是她生產的消息登上某報第二名。後來她再度發文分享喜悅，近期參與《單身即地獄4》的演員張泰旿、Dal★Shabet世理都留言恭喜。



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