SJ〈Magic〉MV、BL劇《在你視線停留的地方》女主角崔呈媛成功抗癌，披婚紗當6月新娘

若你是E.L.F，或許反覆收看〈Magic〉MV對她有了印象；若看過BL劇《在你視線停留的地方》，那你一定記得主演群唯一的女演員崔呈媛，昨（30）日她在個人IG發布了多張婚紗照宣布6月結婚。

1993年生、現年29歲的演員崔呈媛曾在中國發展，最早是2015年透過拍攝Super Junior〈Magic〉MV出道，隔年拍攝過BTOB MV〈Dear Bride〉，戲劇生涯曾短暫在電視劇《評價女王》與《漢摩拉比小姐》、電影《屍落之城》中現身，2020年演出了BL題材網路劇《在你視線停留的地方》首度成為主演，隔年還有主演的電影作品《韓國街舞少年事件》上檔。令人惋惜的是，她2020年被診斷出罹患甲狀腺癌，這些年花了很多時間積極治療。

崔呈媛經營短影片社群TikTok有成，擁320萬粉絲，曾有一支影片透露了她剛接受手術，穿著手術服樂觀拍攝令人心疼。而她的IG也有163萬粉絲，分享與和他人的互動內容可見她在演藝圈擁有好人緣，今年主演舞台劇《Change Partner》就有許多好友前往支持，包括《在你視線停留的地方》兩名男主角韓基燦與張義秀。她和近期因《PEAK TIME》爆紅的大國男兒Karam也有交情，組了一個團體「YC Family」在TikTok拍攝情境短劇，在Karam陷入低潮復出後曾留言表達支持。



崔呈媛的父親是法官，將和她步入禮堂的準新郎也是法官，她在IG發布多張婚紗照宣布好消息並透露心聲，提到自己從中國回韓國後因甲狀腺癌休息了三年，手術過後相當艱難，在走過死亡邊緣才發現自己因過分慾望什麼都得到了，卻失去了健康，現在只想為自己的幸福而活，「因為現在太健康了（笑臉）」。



雖然回韓國活動時遇到病魔侵擾，但身邊一直有位像松樹般守護自己的人，「6月，我將和守護著我非常珍貴的人，有時候令人非常尊敬的法官結婚」，最後謝謝一直以來關心、愛護著自己的粉絲，預告自己要和新郎幸福的展開第二人生，未來也會成為更加努力的演員。



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